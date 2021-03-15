日月潭邵族獨木舟露出水面 族人搶救文物再現風華

隨著日月潭水位持續探底，沈沒在潭底的文物逐一重現光明，伊達邵的族人日前在水岸旁發現一艘邵族特有的獨木舟文物，由族人邀請伊達邵壯丁勇士們拉出水面後，老人們指出，這艘復古的獨木舟是將近20年前，以原木打造，仿照古代公船大小的大形獨木舟，十分珍貴，很高能一起搶救出水，讓文物再現風華。

文史工作者表示，獨木舟是邵族文化特色之一，因為日月潭是高山湖泊，邵族濱水而居，於是獨木舟是邵族往昔的交通、漁撈的最主要工具，後來日月潭儲水發電成為風景區後，魯札（Ruza），更是邵族文化特色的潭上遊覽交通工具，是由一整根大木頭雕鑿而成，因為木頭很粗，而雕鑿很費工夫，造舟前，要由女祭師作祭，祈求祖靈庇祐，讓造舟順利平安。