聽新聞
test
0:00 / 0:00
日月潭邵族獨木舟露出水面 族人搶救文物再現風華
隨著日月潭水位持續探底，沈沒在潭底的文物逐一重現光明，伊達邵的族人日前在水岸旁發現一艘邵族特有的獨木舟文物，由族人邀請伊達邵壯丁勇士們拉出水面後，老人們指出，這艘復古的獨木舟是將近20年前，以原木打造，仿照古代公船大小的大形獨木舟，十分珍貴，很高能一起搶救出水，讓文物再現風華。
文史工作者表示，獨木舟是邵族文化特色之一，因為日月潭是高山湖泊，邵族濱水而居，於是獨木舟是邵族往昔的交通、漁撈的最主要工具，後來日月潭儲水發電成為風景區後，魯札（Ruza），更是邵族文化特色的潭上遊覽交通工具，是由一整根大木頭雕鑿而成，因為木頭很粗，而雕鑿很費工夫，造舟前，要由女祭師作祭，祈求祖靈庇祐，讓造舟順利平安。
昔日邵族人造舟更是一大盛事，由族中男性族人到湖畔亦或山林間，尋找製作獨木舟之材料，選用的木材以樟木為最優，亦有使用sarimaw樹為材料，而邵族獨木舟有大小之分，漁撈之用的較小，而作為交通工具的則較大。獨木舟成長方形，船頭尖，船尾較方，兩端鑿洞，可繫纜繩，便於獨木舟繫在岸邊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言