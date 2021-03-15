中市52處工地24小時可取地下水 都發局：研議過濾飲用

台中市政府率先要求有開挖地下室的建築工地須設置水資源再利用設施，都發局表示，適逢旱季，目前地下水取水點共52處，可用在抑制粉塵灑水、流動廁所沖廁、洗車用水、道路洗掃及植栽澆灌，24小時開放民眾取用。

都發局長黄文彬指出，新建工地地下水取水點，依據各工地抽排水計畫書，統計至今年3月共72處，最大總抽水量約200萬噸。但適逢旱季，經逐一查處，目前實際抽取地下水計有52處，抽排水量約111萬噸，24小時提供生活用水開放民眾自行取用。

都發局說明，建築工地設置水資源再利用取水口供建設局養護作業、環保局及消防局灑水及救災，並由區公所協助通知里辦公處，鼓勵民眾運用在生活雜用水，強調不可直接飲用。

都發局表示，建築工地中均設有水位觀測井，配合建築物新建樓層增加，持續減少每日抽排水時數或停抽，不會有超抽地下水情形。

另經濟部水利署正研議在建築工地設置Qwater淨水設施，市府將全力配合水資源再利用。52處取水點相關資訊可上網查詢 https://www.ud.taichung.gov.tw/1745942/post 。