台中節水抗旱 20座公立游泳池22日起縮短開放時間

節水抗旱，台中市政府運動局今天宣布3月22日起，20座公立游泳池將縮短每天開放時間，必要時每週1至2天閉館，場內淋浴間暫停開放，水情轉紅燈將暫時閉館，用作緊急備用水源。

面對近半世紀來最嚴峻旱象，台中市運動局輔導的20座公立游泳池，日前配合水情減量供水20%，並實施全日減壓供給，藉由加強循環過濾及消毒殺菌減少泳池需水量，採取手動補水、供水源頭減壓、淋浴間減壓出水。

運動局長李昱叡日前邀集各公立游泳池營運團隊研商因應措施，他指出，目前橙燈階段，業者縮短每天開放時間、必要時每週自行選擇1至2日暫停開放、場館內淋浴間暫停開放，減少一次性用水量，今天起在公立游泳池公告，為期一週宣導期，預計3月22日起實施。

李昱叡指出，水情若轉為紅燈，公立游泳池將配合中央水利署政策暫停開放，作為限水時期的緊急備用水源。

因應全民運動會、全國運動會、全國身心障礙國民運動會及全國原住民運動會游泳選手培訓及競賽所需，運動局將協調在限水期間提供選手專用時段；公立游泳池也是學校體育課程教學場地，市府配合教育部調整替代方案。