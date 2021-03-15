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影／不是荔枝椿象！紅姬緣椿象遭誤殺 民代：手下留情

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
縣議員曹嘉豪說最近發現有民眾「濫殺無辜」看到紅姬緣椿象以為是荔枝椿象也亂打，以致在山間林道看到不少紅姬緣椿象屍體，呼籲民眾勿過度恐慌，紅姬緣椿象並不會噴毒液。記者林宛諭／攝影
縣議員曹嘉豪說最近發現有民眾「濫殺無辜」看到紅姬緣椿象以為是荔枝椿象也亂打，以致在山間林道看到不少紅姬緣椿象屍體，呼籲民眾勿過度恐慌，紅姬緣椿象並不會噴毒液。記者林宛諭／攝影

荔枝椿象肆虐，讓人聞之色變，彰化縣員林市公所因加碼贈全聯禮券，收購卵片數量急增，今年已收購一萬多片，不過縣議員曹嘉豪表示，最近發現有民眾「濫殺無辜」看到紅姬緣椿象也亂打，以致在山間林道看到不少紅姬緣椿象屍體，呼籲民眾勿過度恐慌，紅姬緣椿象並不會噴毒液。

彰化縣政府為防治荔枝椿象，收購荔枝椿象卵片每片收購價5元，去年共收購了13萬1736片，以芬園鄉最多收了6萬多片，其中有個人繳了1萬7716片，個人就賺了8萬8500多元，員林市也收了3萬多片，今年縣府再編預66萬元，預計收購13萬2000片。

員林市長游振雄說，員林市荔枝、龍眼種植面積約162公頃，近年來荔枝椿象問題層出不窮，除了影響農業產值外，更入侵住家，讓民眾飽受驚嚇，公所除了配合防治受理農業區防治藥劑申請外，更編列預算購置化學藥劑賽洛寧，農業區每分地可申請縣府的藥劑補助200元，以及公所補助的賽洛寧一罐，為全縣唯一提供農民現場領取藥劑的鄉鎮市公所。

員林市公所農經課也輔導農友在3、4月果園開花期停止施藥，以免誤傷蜂群，市公所更加碼送禮券，繳交荔枝椿象卵片滿200片再送全聯禮卷100元，每人上限1000元，今年自2月18日到5月27日收購卵片，一片卵片至少 要有10到14 顆卵，目前員林市卵片收購量已激增達1萬3330片。

不過縣議員曹嘉豪最近也發現，有民眾因害怕樁象，又搞不清楚荔枝椿象長什麼樣，看到蟲就打或噴藥，以至於在公園和步道等處發現許多無辜被打死的紅姬緣椿象。

曹嘉豪說，紅姬緣椿象可能是「史上最衰昆蟲」，曾被當成荔枝椿象和紅火蟻，其實紅姬緣椿象與台灣欒樹是互利共生的關係，並不會噴腐蝕性臭液，民眾不用恐慌。

彰化縣府為防治荔枝椿象收購卵片，員林市公所再加碼贈全聯禮券，員林收購卵片數量已激增到一萬多片，荔枝椿象的成蟲（如圖)是紅色與紅姬緣椿象有點像，導致民眾誤殺紅姬緣椿象。記者林宛諭／攝影
彰化縣府為防治荔枝椿象收購卵片，員林市公所再加碼贈全聯禮券，員林收購卵片數量已激增到一萬多片，荔枝椿象的成蟲（如圖)是紅色與紅姬緣椿象有點像，導致民眾誤殺紅姬緣椿象。記者林宛諭／攝影
縣議員曹嘉豪說最近發現有民眾「濫殺無辜」看到紅姬緣椿象以為是荔枝椿象也亂打，以致在山間林道看到不少紅姬緣椿象屍體，呼籲民眾勿過度恐慌，紅姬緣椿象並不會噴毒液。記者林宛諭／攝影
縣議員曹嘉豪說最近發現有民眾「濫殺無辜」看到紅姬緣椿象以為是荔枝椿象也亂打，以致在山間林道看到不少紅姬緣椿象屍體，呼籲民眾勿過度恐慌，紅姬緣椿象並不會噴毒液。記者林宛諭／攝影

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