快訊

北京吃土：京師錯愕的10年最強沙塵暴之亂

男嬰猝死驗出安毒！高雄檢警入屋搜索 驚見8發展遲緩童

中火燃氣機組案 市府支持汰舊換新反對只增不減

中央社 / 台中15日電
台中火力發電廠。圖／聯合報資料畫面、記者趙容萱攝影
台中火力發電廠。圖／聯合報資料畫面、記者趙容萱攝影

時代力量台中黨部今天質疑台中市政府以「都計審查」卡中火燃氣機組案，中市府回應表示，支持中火發電機組汰舊換新，反對機組只增不減，市府不會阻擋燃氣機組興建。

最近西半部空氣品質不佳，能源轉型議題受到關注，時代力量台中黨部指出，主張台中火力發電廠機組應以燃氣為主，燃煤為輔，並且要求台電提前除役燃煤機組時程。

時力台中黨部表示，中市府已用「都計審查」卡燃氣機組案一段時間，勢必會延誤「燃氣取代燃煤」進度，對台中空污再蒙上一層霧霾。阻礙能源轉型，中央、地方兩敗俱傷，受害的都是台中市民。

對此，台中市政府環保局指出，市府絶不會阻擋中火燃氣機組興建，且立場明確「要求中火汰舊換新」及「反對只增不減」，也希望各界聆聽中南部民眾心聲，與中部縣市政府一起督促台電，並加速中火燃煤機組汰除，共同守護空氣品質。

環保局表示，中火現有10部燃煤機組，發電量為550萬瓩，未來擬興建2部燃氣機組發電量共260萬瓩，相當於4.7部燃煤機組，若不先汰換掉老舊燃煤機組，就直接增加2部燃氣機組，機組將變成「10+2」，中火將成全世界最大火力電廠。

環保局認為，中火長期以來嚴重危害中南部空氣品質，中央不應為了解決藻礁問題犧牲中南部人的健康，這對中南部民眾不公平，希望中央能夠做到保存藻礁、愛護環境及減煤減碳兩全其美，不應該強迫全國人民選擇其一、互相傷害。

中火 時代力量 空氣品質

延伸閱讀

孫大千控桃市府瀆職任砂石汙染 環保局發千字文3度回應

經濟部長王美花：麥寮電廠的討論與三接並無關係

鄭正鈐談藻礁公投：蔡政府與民意對抗 拿缺電恐嚇民眾

經部否認麥寮天然氣站為三接解方

相關新聞

顏寛恒臉書喊話「不忍選區被撕裂」 柏惟回不是罵民眾

針對前立委顏寬恒在臉書針對立委陳柏惟的po文，陳柏惟也立即在臉書粉絲頁回應【給顏葛格：中國國民黨是個欺騙台灣人的政黨】一...

台中漏水率六都居冠 原因出在這兒....

台中市漏水率六都最高，據台灣自來水公司漏水防治處長謝張浩指出，台中地區（含南投）幅員大，經歷九二一地震後，地下管線受傷極...

旱象難解！南投埔里地下水位降 自來水減壓供應

水情嚴峻，不少水庫已亮橘紅警示，地下水位也持續遞減。南投縣埔里鎮民生用水全仰賴開鑿深井供應，隨旱象加劇，地下水位下降，影...

鬧水荒！中市20座公立泳池省水 3月22日起縮短開放時間

台中市政府運動局宣布3月22日起，20座公立游泳池將縮短開放時間、必要時每周自行選擇1至2日閉館、場館內淋浴間暫停開放；...

去北斗吃肉圓停車不再免費 鎮公所明天開標委外收費

彰化縣北斗鎮汽車停車收費箭在弦上，預定明（16日）開標，本月22日評選投標廠商計畫書，如果一切順利，最快5月初實施停車收...

50歲才學畫停不下來 農婦、黑手成素人畫家

彰化縣員林家商藝廊舉辦「陳德黽師生作品聯展」，老師陳德黽多年來指導出不少學生成為名家，包括農夫畫家許真珠、黑手畫家黃淑慧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。