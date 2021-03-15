中火燃氣機組案 市府支持汰舊換新反對只增不減

時代力量台中黨部今天質疑台中市政府以「都計審查」卡中火燃氣機組案，中市府回應表示，支持中火發電機組汰舊換新，反對機組只增不減，市府不會阻擋燃氣機組興建。

最近西半部空氣品質不佳，能源轉型議題受到關注，時代力量台中黨部指出，主張台中火力發電廠機組應以燃氣為主，燃煤為輔，並且要求台電提前除役燃煤機組時程。

時力台中黨部表示，中市府已用「都計審查」卡燃氣機組案一段時間，勢必會延誤「燃氣取代燃煤」進度，對台中空污再蒙上一層霧霾。阻礙能源轉型，中央、地方兩敗俱傷，受害的都是台中市民。

對此，台中市政府環保局指出，市府絶不會阻擋中火燃氣機組興建，且立場明確「要求中火汰舊換新」及「反對只增不減」，也希望各界聆聽中南部民眾心聲，與中部縣市政府一起督促台電，並加速中火燃煤機組汰除，共同守護空氣品質。

環保局表示，中火現有10部燃煤機組，發電量為550萬瓩，未來擬興建2部燃氣機組發電量共260萬瓩，相當於4.7部燃煤機組，若不先汰換掉老舊燃煤機組，就直接增加2部燃氣機組，機組將變成「10+2」，中火將成全世界最大火力電廠。

環保局認為，中火長期以來嚴重危害中南部空氣品質，中央不應為了解決藻礁問題犧牲中南部人的健康，這對中南部民眾不公平，希望中央能夠做到保存藻礁、愛護環境及減煤減碳兩全其美，不應該強迫全國人民選擇其一、互相傷害。