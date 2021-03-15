疑患有憂鬱症保四警官 陳屍彰化市華陽吊橋下
保四總隊一名二線兩星詹姓警官，今天下午被發現陳屍彰化市八卦山華陽吊橋下方，據了解，他是因家庭因素，疑有憂鬱症，平時有服藥，死亡原因由檢警調查中。
據保四總隊指出，這名39歲的詹姓警官，已婚育有子女，平時雖有憂鬱症服藥控制，但工作正常，並無異狀，由今天上午沒來上班，經調閱行車軌跡，今天下午1時30分許，找到華陽吊橋附近，並在橋下發現他的屍體，死亡時間疑為昨天深夜或者今天凌晨。
今年1月16日，彰化市華陽吊橋也有一名男子，疑因久病跳橋尋短。
有28年歷史的彰化市華陽吊橋，過去也有人跳下約20公尺深的山谷例子，去年年中，彰化縣政府辦理整修時，也刻意在兩側加設纜網防止，但仍然防止不了類似事故發生。
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