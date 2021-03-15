中部空品紅色警戒 彰縣查獲石化廠違法排廢氣

中部空氣品質達紅色警戒等級，仍有工廠違法造成空氣污染；彰化環保局查獲線西鄉一間預拌混凝土堆置場讓粒料飛揚，另查獲線西鄉一間石化廠設備故障卻排放氣體，共開罰35萬元。

行政院環保署的空氣品質監測網發出警報，指中部地區空氣品質不佳，達到紅色警戒等級，彰化縣環保局針對縣內大型固定污染源加強稽查，今天發出新聞稿說明稽查成果。

環保局指出，稽查人員查出彰化縣線西鄉一間預拌混凝土粒料堆置場，因場內防止粒狀性物質飛散的相關設備面積不足，車輛通行路線有粒料污染路面，導致有揚塵之虞違反空污法，開罰新台幣10萬元。

除了預拌混凝土粒料堆置場外，環保局稽查人員另查獲，彰化線西鄉一間石化廠內的空氣污染防制設備故障，仍違法排放含揮發性有機氣體，也開出罰單，開罰25萬元。

環保局呼籲，縣內工廠應確實落實空品不良應變作業，落實各項空氣污染防制措施，不要心存僥倖違法受罰。