台中漏水率六都居冠 原因出在這兒....

台中市漏水率六都最高，據台灣自來水公司漏水防治處長謝張浩指出，台中地區（含南投）幅遠大，經歷九二一地震後，地下管線受傷極大，且都會市區車輛多，又經常有重車輾壓，造成漏水情形居全台第4名，漏水率16.8%，也是六都中最高者。

謝張浩說，也因為這樣，水公司已將台中，和另兩地基隆、高雄，列為降漏三大專區，並找了美日技術顧問診斷，並在漏水熱區進行水管汰換。

他說，經過美日技術顧問調查，台中市總計有27個漏水熱區須進行水管汰換，分別在北屯、北區和西屯區等地，總經費達20億元，目前已設計發包完成，今年就將動工施作，預計明年可以完成汰換。

謝張浩說，等明年汰換完成後，預期漏水率可縮小至15.7%。雖然也降這麼1.1%，就要花上20億，但過程間還須市府及全民配合，以降交通和經濟的衝擊，著實不易，也期待未來能持續進行。