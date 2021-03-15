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旱象難解！南投埔里地下水位降 自來水減壓供應

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣埔里鎮民生用水全仰賴鑿井供應地下水，旱象加劇，恐面臨地下水枯竭危機。圖／本報資料照
南投縣埔里鎮民生用水全仰賴鑿井供應地下水，旱象加劇，恐面臨地下水枯竭危機。圖／本報資料照

水情嚴峻，不少水庫已亮橘紅警示，地下水位也持續遞減。南投縣埔里鎮民生用水全仰賴開鑿深井供應，隨旱象加劇，地下水位下降，影響民生、農業灌溉，鎮內自來水供應更是捉襟見肘，現階段將設法節流，並針對部分地區時段減壓供水。

根據經濟部水利署即時水情統計，霧社水庫今日有效蓄水量為428.91萬立方公尺、百分比11.45%、水位高度985.42公尺；日月潭水庫為5334.46萬立方公尺、41.7%、738.01公尺，兩水庫水情狀況均不佳，若再無雨水進帳，恐持續探底。

而南投埔里自來水供應雖未仰賴霧社、日月潭2水庫，但主要用來支應當地民生用水、農業灌溉的地下水，隨旱象加劇，地下水位不斷下降，但民眾用水並未減少，要是再不降雨助集水，地下水位繼續下探，恐影響全鎮自來水供應。

埔里鎮民代表會關注缺水問題並指出，根據台水公司第四區處埔里營運所統計，全鎮現階段日平均出水量約3萬噸，非假日用水量約2萬8000噸，周休假日則達平均出水量的上限3萬噸，目前出水量、用水量幾乎平衡，已無盈累。

而全鎮用水仰賴地下水，除民生、農業，也支應工業用水，依縣府統計核准的造紙廠、酒廠、礦泉水廠等就達172筆，還不包括民眾未申請開鑿的水井，若不及早研擬對策，地下水恐有枯竭危機，因此將盤點水資源，列入地方創生重要項目。

埔里營運所則表示，若降雨狀況一直不理想，地下水位持續下降，埔里自來水供應勢必更吃緊，現階段設法節流、加強「抓漏」，日前已修補改善地母廟聯外道路大型破管問題，而依水情，部分地區已採全天候減壓，以及全區夜間輪流減壓。

南投縣埔里鎮民生用水全仰賴鑿井供應地下水，旱象加劇，恐面臨地下水枯竭危機。圖／本報資料照
南投縣埔里鎮民生用水全仰賴鑿井供應地下水，旱象加劇，恐面臨地下水枯竭危機。圖／本報資料照
南投縣埔里鎮民生用水全仰賴鑿井供應地下水，旱象加劇，恐面臨地下水枯竭危機。圖／本報資料照
南投縣埔里鎮民生用水全仰賴鑿井供應地下水，旱象加劇，恐面臨地下水枯竭危機。圖／本報資料照

地下水 埔里 水庫

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