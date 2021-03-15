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去北斗吃肉圓停車不再免費 鎮公所明天開標委外收費

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
北斗鎮縣定歷史建築紅磚市場的停車場不再「停免驚」，鎮公所將收費，當日最高100元。記者簡慧珍／攝影
北斗鎮縣定歷史建築紅磚市場的停車場不再「停免驚」，鎮公所將收費，當日最高100元。記者簡慧珍／攝影

彰化縣北斗鎮汽車停車收費箭在弦上，預定明（16日）開標，本月22日評選投標廠商計畫書，如果一切順利，最快5月初實施停車收費，因部分路段的路幅較窄及商家反映畫設停車格妨礙交通，不滿12公尺的市區道路都不畫設，北斗鎮汽車收費停車格從901格減少到685格。

北斗鎮違停告發案件名列全縣前十大，鎮公所和鎮民代表會去年7月通過市區路邊停車收費辦法，原本規畫復興路、光復路、中華路、斗苑路、神社路、學府路、文苑路之間，和思恩公園、扶輪公園、停一停車場合計901格汽車收費停車格，採單一費率每小時20元，市區違停熱點收費沒當日停車費的收費上限。

鎮公所表示，根據實勘道路現場，路幅未滿12公尺（含12公尺）若畫設收費停車格，將影響雙向通車和機慢車行駛的安全，所以較窄路段包括鎮公所周邊的中正路，及奠安宮前面的斗苑路一段、宮後街、光復路取消劃設收費停車格。

此外，可能妨礙商家車輛進出的，例如連鎖超市門前要卸貨，商家門前顧客進出，也取消劃設收費停車格，還有市郊本來就車輛流量少，沒停車格一位難求的現象，單日停車收費上限20元似乎無經濟效益，一併取消劃設停車格，改畫機車免費停車格，原本有909個機車格，現在至少1000格。

鎮公所統計，原規畫的每個路段停車格，像是三民路後段、河濱街、復興路、中正路等街道被部分或大量塗掉，本來規畫901個汽車停車格，現今剩下685格，收費時段上午8點到晚上8點，違停熱點例如中華路、斗苑東路、光華街、斗苑路一段、民族路、民權路、三民街之間的12公尺以上道路，汽車停車收費以每小時20元計價，停一、停二、紅磚市場當日最高100元，中山路二段、斗苑路二段、復興路之間當日最高60元，其餘路段停車當日最高40元。

台灣俗諺「一府，二鹿，三艋舺，四寶斗」，寶斗即是北斗，北斗鎮繁榮甚早，商業發達，傳統美食北斗肉圓高麗菜飯跟彰化肉圓、鹿港高麗菜飯齊名，吸引許多外來遊客，加上本地外食人口，北斗鎮市區道路常見並排停車，鎮公所推動路邊停車收費，希望減少車輛長時間佔用路肩和增加周轉率。

違停 高麗菜 肉圓

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