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服務長者配老花眼鏡 彰化市增11個聯合里辦公室

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市長林世賢今天在華陽聯合里辦公處關心長者辦理老花眼鏡申請登記。圖／彰化市公所提供
彰化市長林世賢今天在華陽聯合里辦公處關心長者辦理老花眼鏡申請登記。圖／彰化市公所提供

彰化縣首度開辦補助65歲以上長輩免費配老花眼鏡，彰化市符合資格的老人家近4萬人，市公所為體恤老人家，避免往返市公所奔波之苦，除市公所社會課外，今天起，新增在全市11個聯合里辦公處也受理申請。

據彰化縣政府統計，彰化縣65歲以上的長者目前已超過16％，約超過21萬人，但是大多數長者往往忽略自己眼睛的健康，當視力模糊時，往往捨不得配老花眼鏡，影響生活品質，縣府因此從3月起，針對65歲以上長者推出敬老眼鏡補助的措施，由驗光師幫忙配眼鏡，發現有其他問題時，還可轉介到相關眼科。

彰化市長林世賢表示，依照規定的程序，免費配老花眼鏡首先必須到各鄉鎮市公所辦理申請作業，市公所自今年3月2日受理年滿65歲市民申請敬老眼鏡，截至3月12日止，共申請4402件，而全市符合申請資格的65歲以上長者，多達近4萬人。

為避免長者往返奔波，彰化市自今天起，增加11個聯合里辦公處申請，長者可攜帶身分證、印章辦理，若行動不便也可委由家屬代為申請，公所隨即登錄系統後，長者當天即可到各特約眼鏡行選配，特約店全縣共有147家，彰化市占42家。

全彰化市11個聯合里辦公處分別為：民生聯合里辦公處、中央聯合里辦公處、新興華聯合里辦公處、西勢聯合里辦公處、莿桐聯合里辦公處、華陽聯合里辦公處、成功聯合里辦公處、大竹聯合里辦公處、香山聯合里辦公處、阿夷聯合里辦公處以及快官聯合里辦公處。

彰化市長林世賢今天在華陽聯合里辦公處協助長者辦理老花眼鏡申請登記。圖／彰化市公所提供
彰化市長林世賢今天在華陽聯合里辦公處協助長者辦理老花眼鏡申請登記。圖／彰化市公所提供

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