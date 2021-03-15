服務長者配老花眼鏡 彰化市增11個聯合里辦公室

彰化縣首度開辦補助65歲以上長輩免費配老花眼鏡，彰化市符合資格的老人家近4萬人，市公所為體恤老人家，避免往返市公所奔波之苦，除市公所社會課外，今天起，新增在全市11個聯合里辦公處也受理申請。

據彰化縣政府統計，彰化縣65歲以上的長者目前已超過16％，約超過21萬人，但是大多數長者往往忽略自己眼睛的健康，當視力模糊時，往往捨不得配老花眼鏡，影響生活品質，縣府因此從3月起，針對65歲以上長者推出敬老眼鏡補助的措施，由驗光師幫忙配眼鏡，發現有其他問題時，還可轉介到相關眼科。

彰化市長林世賢表示，依照規定的程序，免費配老花眼鏡首先必須到各鄉鎮市公所辦理申請作業，市公所自今年3月2日受理年滿65歲市民申請敬老眼鏡，截至3月12日止，共申請4402件，而全市符合申請資格的65歲以上長者，多達近4萬人。

為避免長者往返奔波，彰化市自今天起，增加11個聯合里辦公處申請，長者可攜帶身分證、印章辦理，若行動不便也可委由家屬代為申請，公所隨即登錄系統後，長者當天即可到各特約眼鏡行選配，特約店全縣共有147家，彰化市占42家。