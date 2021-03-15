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南投3路線客運市區轉乘有優惠 許淑華：月底開始試辦

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
立委許淑華表示公路總局同意3月中旬起試辦1路、6670、6668 這3條客運路線，未來6小時內享市區轉乘票價優惠。圖／許淑華提供
立委許淑華表示公路總局同意3月中旬起試辦1路、6670、6668 這3條客運路線，未來6小時內享市區轉乘票價優惠。圖／許淑華提供

針對南投縣搭乘公路客運轉乘市區客運補助計畫，回程卻沒有相關的補助問題，縣府去年經過多次與交通部研議後，立委許淑華日前宣告好消息，表示公路總局同意3月中旬起試辦，打算先就1路、6670、6668 這3條客運路線正式上路，未來6小時內享轉乘票價將有優惠。

南投縣對外客運交通並不便利，立委許淑華再次進入立法院交通委員會，首次質詢時便表示，縣內除了日月潭風景區外，南投仍有相當豐富人文風景，同時為顧及整體區域發展，建議轉乘優惠能否增加集集、水里、竹山等路線，使南投多樣風情讓更多人知道。

另外，針對南投欠缺的軌道交通建設，強調前瞻基礎建設既已規劃田中支線計畫，預定舖設 3 公里軌道連接高鐵彰化站與臺鐵田中站，未來與集集支線串聯營運，但為了提高未來使用率，建議考慮增加彰化高鐵站往田中或集集支線方向路線的轉乘優惠，提前增加遊客的使用率，打造全台「6小時生活圈」的大眾運輸旅遊。

許淑華說，終於得到交通部的善意回應，同意本月底起推行「南投地區使用電子票證搭乘公路公共運輸轉乘優惠試辦計畫」，使用電子票證搭乘公路客運及市區客運路線，6小時內享轉乘票價將有優惠外；交通部也承諾研議增加更多元的交通載具，找出最適合南投的大眾運輸模式，讓南投成為真正的台灣心臟。

立委許淑華表示公路總局同意3月中旬起試辦1路、6670、6668 這3條客運路線，未來6小時內享市區轉乘票價優惠。圖／本報系資料照片
立委許淑華表示公路總局同意3月中旬起試辦1路、6670、6668 這3條客運路線，未來6小時內享市區轉乘票價優惠。圖／本報系資料照片

許淑華 集集 高鐵

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