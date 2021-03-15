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台中市肉品市場將轉型 2公會陳情要求生存權

中央社 / 台中15日電

台中市肉品市場將撤除屠宰及拍賣業務，台中市家畜公會與屠宰公會今天帶領會員到市府廣場陳情要求生存權益。市府表示，肉品市場將轉型為複合式商場，改善在地居民生活品質。

台中市家畜肉類商業同業公會與台中市屠宰業職業工會等200多人，上午齊聚台中市政府前廣場陳情，提出多項訴求，要求維護食品安全與生存權益，不要扼殺零售肉商生機，台中市政府農業局副局長蔡勇勝代表市府接受陳情書。

市府表示，台中市肉品市場長期存在異味、噪音、污水等污染問題，為改善在地居民生活品質，台中市肉品公司推動原址轉型活化，撤除屠宰與拍賣業務，保留批發及零售服務，維持生鮮豬肉供應，轉型為複合式商場，兼顧環保與消費需求。

台中市家畜肉類商業同業公會理事長張國樑表示，台中市長盧秀燕於去年6月間突然宣布台中市肉品市場將轉型，並於110年底終止屠宰業務並停止拍賣豬隻，扼殺肉商生存權益，卻未提出配套措施，台中市是全國4大肉品市場之一，將衝擊全國養豬農民產業鏈。

撤除屠宰、拍賣業務後，張國樑表示，相關業者必須重回40年前遠赴其他縣市承銷豬隻後再運回販售，無形中增加運輸成本，且運輸過程路途遙遠，不可預期的突發狀況難以避免，肉質新鮮保持堪憂。

台中市肉品市場是全國4大肉品市場之一，張國樑指出，每日拍賣營收達新台幣30萬元以上，停止拍賣及屠宰業務後，每年減少收益1億4000多萬元，也將影響上千個家庭生計。

農業局指出，依據行政院農業委員會畜產行情資訊網，台中肉品市場每年豬隻屠宰約35萬餘頭，占全台屠宰量7.9%，自年節後開始依據預先規劃的拍賣量，漸進式解除屠宰及拍賣業務，在不刻意干預價格的情形下，確保承銷人在合理價格範圍內取得成本與售價的平衡。

對於屠宰業勞工就業需求，市府表示，勞工局將協同工會進一步了解會員具體需求，提供後續協助，如有轉職意願，都將輔導進行職業訓練，協助就業。

台中市 行政院

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