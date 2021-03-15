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鬧水荒！中市20座公立泳池省水 3月22日起縮短開放時間

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府公告20座公立泳池3月22日起，縮短開放時間。圖/台中市運動局提供
台中市政府公告20座公立泳池3月22日起，縮短開放時間。圖/台中市運動局提供

台中市政府運動局宣布3月22日起，20座公立游泳池將縮短開放時間、必要時每周自行選擇1至2日閉館、場館內淋浴間暫停開放；水情一旦轉為紅燈將暫時閉館，作為緊急備用水源。

台中市政市府運動局輔導的20座公立游泳池目前已配合水情減量供水20%，實施全日減壓供給。運動局表示，各游泳池營運單位藉由加強循環過濾及消毒殺菌大幅減少泳池需水量，並採取手動補水、供水源頭減壓、淋浴間減壓出水及宣導盥洗節水等措施，未來若水情更嚴峻，游泳池將肩負限水時期備用水源。

運動局長李昱叡指出，為進一步研議節水機制，日前邀集各公立游泳池營運團隊研商因應措施，目前橙燈階段，業者將縮短每日開放時間、必要時每周自行選擇1至2日暫停開放、場館內淋浴間暫停開放，減少一次性用水量，今日起於公立游泳池公告，為期一周宣導期，預計3月22日起實施；水情一旦轉為紅燈，進入第三階段分區供水或定點供水作業時，公立游泳池將配合中央水利署政策暫停開放，作為限水時期的緊急備用水源。

此外，因應全民運動會、全國運動會、全國身心障礙國民運動會及全國原住民運動會游泳選手培訓及競賽所需，運動局將協調於限水期間提供選手專用時段；另外，考量公立游泳池也作為學校體育課程教學場地，市府也將配合教育部體育署政策調整替代方案。

李局長表示，感謝各公立游泳池營運團隊率先響應節水機制、珍惜水資源，在此非常時期，市府將持續緊釘水情，配合中央推動各項節水應變措施，呼籲市民與民間業者一同共體時艱，度過旱期。

限水 台中市

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