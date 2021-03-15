50歲才學畫停不下來 農婦、黑手成素人畫家

彰化縣員林家商藝廊舉辦「陳德黽師生作品聯展」，老師陳德黽多年來指導出不少學生成為名家，包括農夫畫家許真珠、黑手畫家黃淑慧等人，陳德黽說，學畫永遠不嫌晚，只要肯投入，反而因人生歷鍊後作品更有深度。

「陳德黽師生作品聯展」今天在陳德黽與員家校長陳定宏等人主持下開幕，在員家圖書館展出到4月9日，展出作品包括28幅國畫、彩繪衣服、絹扇、瓷盤、杯子、燈籠等作品，今天開展還有陳德黽的門生吳秀盆演奏古箏。

陳德黽是政戰學校藝術系、文化大學藝術研究所畢業專研國畫，曾任嶺東科技大學視覺傳達設計系兼任講師，擔任大道書畫學會理事長多年，多年潛心鑽研中國歷代名家風格及技法，醉心於花鳥畫創作，目前也在湖埔社區大學擔任國畫指導老師。明

陳德黽的學生農夫畫家、65歲的許真珠說，她49歲時有一天收到一張明信片，覺得明信片上的畫很美，因此開始學畫，一畫就15年停不下來，黑手畫家黃淑慧則是50歲才學畫，最擅長畫牡丹花。

陳定宏說，這些素人畫家是將藝術生活化最佳典範，陳德黽老師也常帶著學生從事公益活動，都值得員家學生學習，不論是工作或課業的繁忙，也能從學習藝術與創作紓壓，並涵養藝術與美感的鑑賞能力。