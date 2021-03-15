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反對肉品市場廢除 台中肉商、屠宰工會市府前抗議

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府要把位在北區的肉品市場廢除並原地轉型活化，台中市家畜肉類商業同業公會聲言反對，上午串聯台中市屠宰工會總計兩百多人到市府廣場抗議，並遞交陳情書。記者黃寅／攝影
台中市政府要把位在北區的肉品市場廢除並原地轉型活化，台中市家畜肉類商業同業公會聲言反對，上午串聯台中市屠宰工會總計兩百多人到市府廣場抗議，並遞交陳情書。記者黃寅／攝影

台中市政府要把位在北區的肉品市場廢除並原地轉型活化，台中市家畜肉類商業同業公會聲言反對，上午串聯台中市屠宰工會總計兩百多人到市府廣場抗議，並遞交陳情書。

市府發出新聞稿說，雖撤除屠宰與拍賣業務，但仍保留批發及零批服務，可維持生鮮豬肉供應；轉型為複合式商場是兼顧環保與消費需求。對於屠宰業勞工就業需求，勞工局將協同工會進一步了解會員具體需求，如有轉職意願，都將輔導進行職業訓練，協助就業。

家畜肉類商業同業公會理事長張國樑指出，全台其他的肉品屠宰市場，台南市在醫院旁、高雄市在市區、新北市則是在小巷裡，彰化溪湖的肉品市場從高速公路下來還要經過6公里道路，環境沒有一個比台中市的好，台中市卻要遷走。

他說，遷至彰化除了路途太遠，徒增肉商買肉不便和成本，消費者也不喜吃冷藏豬肉，尤其是若一旦彰化未來也爆反對，將去何處？

張國樑質疑魚市場不臭嗎？台中市沒有焚化爐、殯儀館嗎？事實上這些都是地方必須，只是要做好綠美化和環保工作；市府是肉品市場佔股62%的大股東，每年有1.5億元收入，理當更新設品用來防汙，這是市府該做的，而不是說遷就遷，枉顧市民的需求和肉商的生存。

屠宰工會理事蔡祈元也說，肉品市場遷走讓依賴這個工作生存的生態鏈上約有兩千人沒了工作，影響太大。

農業局指出，台中毛豬來源主要由南部各縣市運輸活體毛豬至市場拍賣交易並屠宰，運輸過程產生異味飄散、噪音、廢污水排放等問題，加上肉品市場設備老舊、運轉效能不佳，長期以來對周邊居民生活造成極大影響。

因此，市府配合農委會推動生鮮肉品供應現代化，以冷鏈運送改善新鮮度、延長保存期限，進行肉品市場原址轉型活化，撤除屠宰與拍賣業務，規劃轉型為複合式商場，配合中央政策同時改善在地居民生活品質。

農業局強調，台中肉品市場撤除屠宰及拍賣業務後，仍將保留肉品批發及零批業務，作為台中市攤商取得豬肉的交易平台，維持供應市民朋友生鮮豬肉，兼顧環保與消費者市場需求。原址將轉型為涵蓋餐飲、生鮮超市、文創市集的複合式商場，周邊更將進行公園綠美化及興建社會住宅，創造良好生活環境，帶動地區發展。

台中市政府要把位在北區的肉品市場廢除並原地轉型活化，台中市家畜肉類商業同業公會聲言反對，上午串聯台中市屠宰工會總計兩百多人到市府廣場抗議，並遞交陳情書。記者黃寅／攝影
台中市政府要把位在北區的肉品市場廢除並原地轉型活化，台中市家畜肉類商業同業公會聲言反對，上午串聯台中市屠宰工會總計兩百多人到市府廣場抗議，並遞交陳情書。記者黃寅／攝影
台中市政府要把位在北區的肉品市場廢除並原地轉型活化，台中市家畜肉類商業同業公會聲言反對，上午串聯台中市屠宰工會總計兩百多人到市府廣場抗議，並遞交陳情書。記者黃寅／攝影
台中市政府要把位在北區的肉品市場廢除並原地轉型活化，台中市家畜肉類商業同業公會聲言反對，上午串聯台中市屠宰工會總計兩百多人到市府廣場抗議，並遞交陳情書。記者黃寅／攝影

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