影／台中首座「花之道」豐原啟用 心鎖橋浪漫打卡景點

台中市首座花之道都市小花園設在豐原火車站旁步道，四季花卉布置，53種植物搭配出不同色彩，還有心鎖橋浪漫地景藝術景點，台中市長盧秀燕今天在啟用典禮中說，這是示範性計畫，如果成功，將在台中市更多地方設置花之道。

盧秀燕表示，今年台中市新計畫─花之道，讓台中市處處有花園，利用道路和零星土地綠美化，台中市第一座花之道在豐原，希望把台中打造成戀愛的城市，美麗的城市，到處都有花園，處處可打卡，她說首座花之道白天夜晚都美麗，要來戀愛會成功，距離豐原火車站很近，要來城市旅遊也很方便，她說這是示範性計畫，如果獲肯定，會加強設置花之道，她請當地居民幫忙照顧花之道，愛惜公物，勿攀折花木。

鐵路局台中運務段長蘇鎮霖今天在場表示，鐵路局本月將簽約，在豐原火車站往北的高架化下方，進行停車場與商業空間工程，綠地空間則交由地方政府使用，台中市府可搭配花之道空間整體綠美化。

為營造台中自然景觀園道，建設局推動「花之道」計畫，打造城市中的小花園，示範點豐原心鎖橋花之道已趕在農曆年前完工，結合綠空廊道的自行車道提供民眾多一處告白景點，搭配可掛置各式祈福小物愛心裝置藝術，成為豐原遊憩新亮點。

設計單位表示，「花之道」規劃採自然庭園的概念設計，形塑戶外花園，打破傳統整片花海方式，不是一次性花海，有四季花卉，53種植物和不同花色，高低種植有立體感，愛心型裝置藝術行進間可看到不同的心型，豐原示範點以小而美的高質感作風呈現城市新風貌，以錯落的方式設置愛心裝置，發掘不同過往的生命力，民眾從不同角度可拍攝出跳動與多面向的「心」樣貌，如同每對戀人們各自不同的愛情經歷一樣。

盧秀燕表示，花之道有別以喬灌木複層及草皮為主的公園景觀設計，去年選定梅川園道-太原路至進化北路段及潭心計畫工程的豐原心鎖橋共2處示範點施作，成果獲得肯定，將持續推廣，目前正評估東光園道或太原園道(北區、北屯區)做為下階段施做點，盼增添台中都市風貌。