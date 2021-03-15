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台中抗旱演練 盧秀燕開砲：QWater不要都分配北部

聯合報 / 記者洪敬浤
台中市長盧秀燕（左二起）與水利署長賴建信，今上午舉行抗旱演練。盧秀燕開砲，機動淨水設備不要都分配在北部，台中民生日用水超過100萬噸，只分配到一台15噸。記者洪敬浤攝影
台中市長盧秀燕（左二起）與水利署長賴建信，今上午舉行抗旱演練。盧秀燕開砲，機動淨水設備不要都分配在北部，台中民生日用水超過100萬噸，只分配到一台15噸。記者洪敬浤攝影

台中市長盧秀燕今早與水利署長賴建信進行抗旱演練，現場出動15噸小型機動淨水設備QWater，萬一旱象持續，可供應民生用水。盧秀燕當場向中央要求，多數QWater都分布在北部，台中只分配到1台15噸的，大台中每天用水超過100萬噸，希望中央增援；她也請中央調整前瞻基礎建設2、3000億元預算，增加設置QWater以因應旱象。

盧秀燕也提到，中部地區農業用水停灌，政府有發補償金，但非民生用水、非工業用水的泳池業、三溫暖業與水遊樂園等，目前還未限水，她呼籲中央超前部署，提供水相關業者停止供水補償，以共度旱象。

水利署長賴建信強調，目前QWater小型15噸全台共有4台，今天台中演習這台是從台南調度上來的，大型的日供水1500噸的有6組，分散在全台各地，水利署會視需要調度，萬一水情更嚴峻，也可增產更多機動淨水設施。

今日抗旱演習由水利署與台中市政府合作，現場演練三種情境，第一為水情亮紅燈分區供水時，透過QWater過濾乾淨的營建地下用水，可供民生用水使用，原水混濁，經過濾後水質變得清澈。

第二種演練情境為恢復供水後，但高地、管線末端供水不易，自來水公司透過水車調度供水，第三種為醫療院所缺水，由消防單位供水，但以不影響救災為前提。

台中市政府與水利署今舉行抗旱演練，出動機動淨水設施QWater過濾營建地下水，供民生使用。記者洪敬浤／攝影
台中市政府與水利署今舉行抗旱演練，出動機動淨水設施QWater過濾營建地下水，供民生使用。記者洪敬浤／攝影
台中市政府與水利署今舉行抗旱演練，出動機動淨水設施QWater過濾營建地下水，原水混濁，過濾後水質變清澈，可供民生使用。記者洪敬浤／攝影
台中市政府與水利署今舉行抗旱演練，出動機動淨水設施QWater過濾營建地下水，原水混濁，過濾後水質變清澈，可供民生使用。記者洪敬浤／攝影

水利署 盧秀燕 抗旱

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