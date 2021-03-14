南投縣爭取1432萬元 改善原鄉2村3部落交通

南投縣信義鄉希娜巴嵐部落、人倫往洽波石部落2條聯外道路均因年久失修毀損，縣府原民局今年向中央提報原住民族特色道路改善計畫，經評估分別核定補助經費782萬元、650萬元，預計將在今年5月、4月動工，施工期間實施交管。

縣府原民局指出，新鄉村希娜巴嵐部落聯外道路是居民慣有要道，冬天更是賞梅重要替代道路，已20多年未修整，部分路面破損，且路狹難會車，今年因此向原民會提報特色道路改善，並獲核定同意補助工程總經費782萬元。

而希娜巴嵐部落道路改善工程總長1.84公里，主要為AC路面改善刨除重鋪，再加上部分路段的排水溝施設改善，若成功改善聯外道路，可望對當地對外交通及農產運輸有很大的幫助，預計將在5月動工，工期預計2個月，可望7月完工。

另，人倫部落往洽波石部落產業道路是居民往來幹道，也是台16線重要替代道路，台16線若遇天災中斷或者交通擁塞時，民和村、地利村及雙龍村等居民就可從洽波石產業道路進出，道路改善有其必要性，因此獲原民會補助650萬元。

原民局向中央提報人和村人倫往洽波石部落聯外道路改善，預計施工總長約2.2公里，預計4月完成包發並施工，屆時將分成3個工區執行，除了AC路面刨除重鋪外，一併處理改善當地民眾反映部分路段落石問題，最快將能在5月完工。