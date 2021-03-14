旺梨小旅行看鳳梨田 拍鳳梨花場場爆滿

最近鳳梨議題發燒，彰化縣社頭鄉清水岩生態文化創意產業協會與田中鎮復興社區合作立即推出旺梨小旅行，帶著大家實際走訪參觀鳳梨田，看鳳梨花，也進行食農教育，強調在地土鳳梨不噴藥催生，小而美風味十足。

清水岩生態文化創意產業協會長期推動環教小旅行，清水岩專案經理梁秀琴說，最近大家都很關心鳳梨產銷議題，由於田中鎮復興社區產鳳梨，他們立即推出旺梨小旅行，果然場場爆滿。

旺梨小旅行不僅帶著遊客走訪鳳梨田，關心鳳梨產業，也進行食農教育，復興社區發展協會理事長吳幸茹說，一顆鳳梨的成長期大約二年，也就是大家要吃到一顆鳳梨得等二年，所以應該要更珍惜農業，以復興社區所產的土鳳梨，相較於有催生的大顆鳳梨，土鳳梨較小巧，但更有鳳梨味，且吃了比較不會嘴破。

小旅行還設計旺梨餐盒，讓親子一起做餐盒，透露滿滿幸福味道，不過吳幸茹說，彰化在地土鳳梨要到母親節才上市，最近大家狂吃的鳳梨都是南部鳳梨，鳳梨價格也上漲，農民也非常擔心到母親節彰化鳳梨上市時，也許大家吃膩鳳梨，不買了價格會跌。