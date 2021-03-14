白色情人節闖關 南投100對情侶走愛情橋賞三月雪

今天是3月14日，南投縣竹山鎮公所特別在下坪情人吊橋辦理「浪漫三月雪，白色情人節」，號召100對情侶在廣植「三月雪」垂枝女真的吊橋園區內闖關玩小遊戲，互訴情衷為感情加溫，盼藉此促成佳偶，進而增產報國來提高生育率。

竹山鎮公所指出，當地下坪吊橋兩側種滿垂枝女真，隨時序入春已進入花期，而在浪漫三月雪包圍下，最適合散步約會，因此擇定白色情人節，也就是今天辦理「202浪漫三月雪」活動，號召吸引100對情侶在白雪、吊橋陪伴下，互許心聲。

但一般散步約會缺少火花，公所因此設計闖關小遊戲，幫參加的百對情侶感情加溫，公所表示，完成報到就能拿到象徵「甜蜜蜜」的巧克力花束，之後步行通往下坪吊橋進行「一拍即合」、「愛情限時批」2道關卡，也能參加大聲公告白活動。

其中，「一拍即合」就是限定情侶在垂枝女真和美麗吊橋下拍下瞬間永恆，再來要透過「愛情限時批」用寫代替說，將想跟對方說的浪漫情話寫下來，並投入信箱，公所會將情書寄給另一半，闖關成功後能將金針菇、地瓜等農特產品帶回家。