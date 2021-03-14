回建國市場福德祠祝壽 林佳龍：台中車站是舊城契機

交通部長林佳龍今天特地到台中市建國市場內福德祠為土地公祝壽，林佳龍表示，建國市場所在的舊城區，他推動大車站計畫包括鐵路高架化後，有全國唯一3代同堂火車站丶綠空鐵道，再透過空中廊帶串聯三井LALAPORT與「帝國糖廠湖濱生態園區」干城車站景觀規劃，將成為舊城區發展創造新契機。

林佳龍說，市場內的福德祠向來是攤商的信仰中心，擔任市長任內協助福德祠用地協調，向經濟部協調定額分配攤商口罩，維護傳統市場攤商與顧客權益，對於建國市場有濃厚情感。

林佳龍說，新建國市場本身就是景點，舊城區在台中火車站鐵路高架化後打通前後站，以及全國唯一3代同堂火車站，大車站計畫包括打通大智路、綠空鐵道，未來透過空中廊帶串聯三井LALAPORT與「帝國糖廠湖濱生態園區」，加上干城車站景觀規劃，為舊城區發展創造新契機。

公路方面，林佳龍也提到，擔任市長時提出「三環三連」交通路網，以台中車站為中心，周圍5公里商圈內約有百萬人口數，車程30分鐘的生活圈可以吸引到更多鄰近縣市人口消費。

「三環」分別為內環（台74線）、中環（國道三號、四號及國道四號豐原至潭子段）及外環（台六十一線至國道四號，並由國道四號延伸至東勢－豐原快速道路）﹔「三連」是台74線分別連結國道一號、市政路、台61線，藉此串聯內、中、外三環。

林佳龍也提到，今年為自行車旅遊年，結合明年鐵道旅遊年，整合鐵馬、鐵道的雙鐵，在遊覽名勝古蹟之餘，也可在新建國市場滿足美食需求，帶動更多消費商機。