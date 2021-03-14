影／「紫瀑花牆」不見了 南投錫葉藤一夜被砍光

南投縣中寮鄉永芳村長源隧道附近、龍南路側種植錫葉藤，入春成片紫花沿牆面垂墜迷人盛放形成「紫瀑花牆」，近年吸引遊客搶拍，周邊交通亂象引民怨，甚至發生車禍，現場管制勸導還被狠瞪嗆罵，氣得種花農友把牆外錫葉藤一夜砍光。

「錫葉藤」又名祈願藤、許願藤、皇后花環等，屬馬鞭草科，原產地為墨西哥、西印度群島和中美洲，30多年前被引進台灣，因是蔓性灌木，適合植成花牆或蔭棚，每年春天時盛放形成花牆或花廊，吸睛迷人，南投中寮、埔里等地均有種植。

其中，中寮永芳村長源隧道附近、龍南路旁一處茶花栽培場的呂姓農友因是「紫色控」，20年前引進種植整排錫葉藤，每年入春「紫爆」，長約80米的紫色花牆超浪漫垂墜，加上在路邊就能賞花，近年吸引大批民眾遊賞，成知名景點。

而今年因入冬後，雨量不足偏屬旱冬，錫葉藤又大爆花，原本花期預計能美到本月下旬，未料紫瀑花牆卻被一夕消失，不少民眾撲空，以為是遭人破壞，經了解，竟是因為遊客不受控衍生交通亂象及車禍，讓種花農友心好累，索性動手砍除。

呂姓農友說，錫葉藤是從其茶花園內往外牆攀爬生長，本來長得浪漫好看，讓大家免費看是好事，未料引來爆量人車遊賞，車亂停、拍照站到路中間上等亂象多，周邊交通跟著打結，前兩天還發生車禍，在地居民不堪其擾，他心也很累。