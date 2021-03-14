快訊

悔不當初！前職棒球員張誌家 從工人改當直播主

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／「紫瀑花牆」不見了 南投錫葉藤一夜被砍光

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣中寮鄉長源隧道附近錫葉藤近期被砍除，「紫瀑花牆」已不復見。圖／本報資料照
南投縣中寮鄉長源隧道附近錫葉藤近期被砍除，「紫瀑花牆」已不復見。圖／本報資料照

南投縣中寮鄉永芳村長源隧道附近、龍南路側種植錫葉藤，入春成片紫花沿牆面垂墜迷人盛放形成「紫瀑花牆」，近年吸引遊客搶拍，周邊交通亂象引民怨，甚至發生車禍，現場管制勸導還被狠瞪嗆罵，氣得種花農友把牆外錫葉藤一夜砍光。

「錫葉藤」又名祈願藤、許願藤、皇后花環等，屬馬鞭草科，原產地為墨西哥、西印度群島和中美洲，30多年前被引進台灣，因是蔓性灌木，適合植成花牆或蔭棚，每年春天時盛放形成花牆或花廊，吸睛迷人，南投中寮、埔里等地均有種植。

其中，中寮永芳村長源隧道附近、龍南路旁一處茶花栽培場的呂姓農友因是「紫色控」，20年前引進種植整排錫葉藤，每年入春「紫爆」，長約80米的紫色花牆超浪漫垂墜，加上在路邊就能賞花，近年吸引大批民眾遊賞，成知名景點。

而今年因入冬後，雨量不足偏屬旱冬，錫葉藤又大爆花，原本花期預計能美到本月下旬，未料紫瀑花牆卻被一夕消失，不少民眾撲空，以為是遭人破壞，經了解，竟是因為遊客不受控衍生交通亂象及車禍，讓種花農友心好累，索性動手砍除。

呂姓農友說，錫葉藤是從其茶花園內往外牆攀爬生長，本來長得浪漫好看，讓大家免費看是好事，未料引來爆量人車遊賞，車亂停、拍照站到路中間上等亂象多，周邊交通跟著打結，前兩天還發生車禍，在地居民不堪其擾，他心也很累。

而為維護現場民眾安全，呂和志工在現場管制勸導遊客安全，但喊都喊不聽，從路中央將人往道路兩側趕，沒想到，他竟被轉頭狠瞪，志工也被低聲嗆罵，前晚一氣之下把垂墜牆外錫葉藤全砍了，以後只留牆內花海，不讓民眾在路上逗留。

南投縣中寮鄉長源隧道附近錫葉藤近期被砍除，「紫瀑花牆」已不復見。圖／讀者提供
南投縣中寮鄉長源隧道附近錫葉藤近期被砍除，「紫瀑花牆」已不復見。圖／讀者提供
南投縣中寮鄉長源隧道附近錫葉藤近期被砍除，「紫瀑花牆」已不復見。圖／讀者提供
南投縣中寮鄉長源隧道附近錫葉藤近期被砍除，「紫瀑花牆」已不復見。圖／讀者提供

延伸閱讀

毒咖啡包一條龍工廠藏民宅 南投警掃蕩人贓俱獲

南投魚池無痕天空 往九族文化村擬電線地下化

北中寮交通不便 南投家扶中心助當地學童學才藝

「世界金牌巧克力」南投送暖！Cona's妮娜專車3月啟動

相關新聞

白色情人節闖關 南投100對情侶走愛情橋賞三月雪

今天是3月14日，南投縣竹山鎮公所特別在下坪情人吊橋辦理「浪漫三月雪，白色情人節」，號召100對情侶在廣植「三月雪」垂枝...

回建國市場福德祠祝壽 林佳龍：台中車站是舊城契機

交通部長林佳龍今天特地到台中市建國市場內福德祠為土地公祝壽，林佳龍表示，建國市場所在的舊城區，他推動大車站計畫包括鐵路高...

影／「紫瀑花牆」不見了 南投錫葉藤一夜被砍光

南投縣中寮鄉永芳村長源隧道附近、龍南路側種植錫葉藤，入春成片紫花沿牆面垂墜迷人盛放形成「紫瀑花牆」，近年吸引遊客搶拍，周...

南投魚池無痕天空 往九族文化村擬電線地下化

南投縣魚池鄉金天巷是市區通往九族文化村的要道，台電擬進行電線地下化，因道路須開挖得繳給縣府約1200萬元路修費，經溝通，...

擲各5聖筊再PK 擇定5月22日辦鹿港慶端陽「龍王祭」

今天是農曆2月2日，是民間習俗「龍抬頭」的好日子，彰化縣長王惠美等人在鹿港龍山寺，共同向觀世音菩薩及龍王尊神擲筊請示，擇...

土地公頭牙傳求財求事最靈 民代首長跑攤拜廟搏感情

今天農曆2月2日是福德正神「頭牙」的日子，各地福德祠丶土地公廟一早湧入信眾參拜。民代丶政府首長一早到各地祈福有如「跑攤」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。