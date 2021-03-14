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南投魚池無痕天空 往九族文化村擬電線地下化
南投縣魚池鄉金天巷是市區通往九族文化村的要道，台電擬進行電線地下化，因道路須開挖得繳給縣府約1200萬元路修費，經溝通，考量美化市容助觀光，縣府予以免收；另，縣府預計斥資160萬元改善當地武登、頭社2村道路及護欄。
縣府指出，金天巷是往返魚池市區、九族文化村的重要觀光要道，而該道路長約2.5公里依區段屬投131線、投67線、投61線，均為縣府管轄，但台電近期擬斥資約8000萬元將進行供電線路地下化，但若開挖，台電應繳納路修費給縣府。
而實施電線地下化工程期間得移除電桿，也得開挖道路將管線埋設進路面下，而依其施工經費及長度，粗估台電至少須向縣府繳納1200萬元路修費，原本工程經費也因此逼近億元，台電因此與縣府溝通，盼減免路修費用。
南投縣長林明溱說，電路管線地下化能消除有礙觀瞻的電桿林立、電線交錯密布等天際線亂象，也有助穩定九族文化村及民生供電，縣府樂見其成，並經評估考量施工復舊一體，在台電保證全面恢復既有道路平整及標線下，同意免收路修費。
另，當地武登村後尖山農路、頭社村凹仔農村重劃區道路及護欄等年久失修，地方反映，經縣府會勘，前者今則由工務處籌措約95萬元先行改善後尖山農路250公尺受損嚴重處，後者則由地政處動支70萬元改善路面、排溝護欄等公共設施。
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