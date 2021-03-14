快訊

直播／再傳挪威醫護打AZ疫苗後血栓 莊人祥下午2時記者會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

擲各5聖筊再PK 擇定5月22日辦鹿港慶端陽「龍王祭」

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
今天是農曆2月2日，是民間習俗「龍抬頭」的好日子，彰化縣長王惠美等人在鹿港龍山寺，共同向觀世音菩薩及龍王尊神擲筊請示鹿港龍山寺「龍王」舉辦「龍王祭」的日期。記者劉明岩／攝影
今天是農曆2月2日，是民間習俗「龍抬頭」的好日子，彰化縣長王惠美等人在鹿港龍山寺，共同向觀世音菩薩及龍王尊神擲筊請示鹿港龍山寺「龍王」舉辦「龍王祭」的日期。記者劉明岩／攝影

今天是農曆2月2日，是民間習俗「龍抬頭」的好日子，彰化縣長王惠美等人在鹿港龍山寺，共同向觀世音菩薩及龍王尊神擲筊請示，擇定國曆5月22日(農曆4月11日)為「2021鹿港慶端陽龍王祭」活動及龍舟下水典禮主法日期。

王惠美等人先祈求龍山寺觀世音菩薩及龍王尊神，庇佑國泰民安、風調雨順、疫情遠離、天降甘霖，隨後針對初擬的「龍王祭」活動3個日期擲筊請示，5月22日及5月23日分別獲得連續5個聖杯（聖筊），第二輪擲筊5月22日（農曆4月11日）再次獲得聖杯，因此擇定為「2021鹿港慶端陽龍王祭」的舉辦日期。

王惠美表示，「迎龍王」是鹿港慶端陽系列活動揭幕的前奏曲，伴隨著龍船以及陣頭在福鹿溪畔來舉辦祈福儀式，這也是中部地區最大的龍舟賽，也是歷史最久的一個龍舟賽，歡迎鄉親前來參與此一重要的民俗儀式。

龍舟委員會主任委員凃淑媚議員表示，這次擲筊可以說是近年來很特別，連續擲筊出高達5個聖杯，選出兩個日期後，再擇定最後的日期，這次龍王祭一樣是在龍山寺出發，全台唯一有龍王祭的地方就是在鹿港，歡迎全國民眾一起來共襄盛舉。

擇定5月22日舉辦的「龍王祭」活動，將由龍舟及藝陣踩街隊伍，陪同龍王繞境，並舉行「龍王祭典開光點睛‧龍舟下江繞江祈福」，為名列全國十大節慶活動的「鹿港慶端陽活動」拉開序幕。

「鹿港慶端陽系列活動」是以龍舟賽、鹿港民俗節慶活動、鹿港小鎮光影藝術等方式，來歡度端午佳節，如「國際龍舟競賽」、「傳統戲曲表演」及「魯班公宴」等，展現鹿港的傳承與活力，讓遊客們徜徉文化古蹟之美，及難忘的美食之旅。　

今天共同向觀世音菩薩及龍王尊神請示並祈福的人士，有彰化縣長王惠美、彰化縣體育會龍舟委員會主任委員凃淑媚議員、鹿港鎮長許志宏、福興鄉長蔣煙燈、龍山寺管委會主委施輝雄等人。

今天是農曆2月2日，是民間習俗「龍抬頭」的好日子，彰化縣長王惠美等人在鹿港龍山寺，共同向觀世音菩薩及龍王尊神擲筊請示鹿港龍山寺「龍王」舉辦「龍王祭」的日期。記者劉明岩／攝影
今天是農曆2月2日，是民間習俗「龍抬頭」的好日子，彰化縣長王惠美等人在鹿港龍山寺，共同向觀世音菩薩及龍王尊神擲筊請示鹿港龍山寺「龍王」舉辦「龍王祭」的日期。記者劉明岩／攝影

延伸閱讀

名廚郭主義指導「阿美師」炒菜 保證七彩蝦球甜筒開胃

彰縣埤頭鄉萬興排水和芙朝路工程 今年8月前可望完成改善

老化人口近兩成 埤頭鄉5處關懷據點加值C據點今揭牌

民進黨徵召參選下屆彰化縣長？ 吳音寧：沒人跟我接觸

相關新聞

中捷搶商機 彌補延後通車損失

台中捷運綠線預計25日恢復試營運，為了彌補延後通車損失，中捷公司「卯起來」搶商機。沿線18座車站安裝專屬販賣機，6場站開...

南投魚池無痕天空 往九族文化村擬電線地下化

南投縣魚池鄉金天巷是市區通往九族文化村的要道，台電擬進行電線地下化，因道路須開挖得繳給縣府約1200萬元路修費，經溝通，...

擲各5聖筊再PK 擇定5月22日辦鹿港慶端陽「龍王祭」

今天是農曆2月2日，是民間習俗「龍抬頭」的好日子，彰化縣長王惠美等人在鹿港龍山寺，共同向觀世音菩薩及龍王尊神擲筊請示，擇...

土地公頭牙傳求財求事最靈 民代首長跑攤拜廟搏感情

今天農曆2月2日是福德正神「頭牙」的日子，各地福德祠丶土地公廟一早湧入信眾參拜。民代丶政府首長一早到各地祈福有如「跑攤」...

頭牙拜土地公 梧棲達天宮供品麻糬花生受歡迎有原因

今天是農曆二月初二俗稱做頭牙，許多生意人和農民會到鄰近的土地公廟拜拜，祈求一年中可以順利、豐收，台中市梧棲區草湳里的達天...

為土地公慶生又挺菜農 台中市民掏500元買1顆高麗菜

高麗菜產量過剩、價格崩跌，加上今又是土地公頭牙，台中市議員李天生為幫助彰化芳苑一帶農民度過難關，特地採購1000顆，上午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。