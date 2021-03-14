擲各5聖筊再PK 擇定5月22日辦鹿港慶端陽「龍王祭」

今天是農曆2月2日，是民間習俗「龍抬頭」的好日子，彰化縣長王惠美等人在鹿港龍山寺，共同向觀世音菩薩及龍王尊神擲筊請示，擇定國曆5月22日(農曆4月11日)為「2021鹿港慶端陽龍王祭」活動及龍舟下水典禮主法日期。

王惠美等人先祈求龍山寺觀世音菩薩及龍王尊神，庇佑國泰民安、風調雨順、疫情遠離、天降甘霖，隨後針對初擬的「龍王祭」活動3個日期擲筊請示，5月22日及5月23日分別獲得連續5個聖杯（聖筊），第二輪擲筊5月22日（農曆4月11日）再次獲得聖杯，因此擇定為「2021鹿港慶端陽龍王祭」的舉辦日期。

王惠美表示，「迎龍王」是鹿港慶端陽系列活動揭幕的前奏曲，伴隨著龍船以及陣頭在福鹿溪畔來舉辦祈福儀式，這也是中部地區最大的龍舟賽，也是歷史最久的一個龍舟賽，歡迎鄉親前來參與此一重要的民俗儀式。

龍舟委員會主任委員凃淑媚議員表示，這次擲筊可以說是近年來很特別，連續擲筊出高達5個聖杯，選出兩個日期後，再擇定最後的日期，這次龍王祭一樣是在龍山寺出發，全台唯一有龍王祭的地方就是在鹿港，歡迎全國民眾一起來共襄盛舉。

擇定5月22日舉辦的「龍王祭」活動，將由龍舟及藝陣踩街隊伍，陪同龍王繞境，並舉行「龍王祭典開光點睛‧龍舟下江繞江祈福」，為名列全國十大節慶活動的「鹿港慶端陽活動」拉開序幕。

「鹿港慶端陽系列活動」是以龍舟賽、鹿港民俗節慶活動、鹿港小鎮光影藝術等方式，來歡度端午佳節，如「國際龍舟競賽」、「傳統戲曲表演」及「魯班公宴」等，展現鹿港的傳承與活力，讓遊客們徜徉文化古蹟之美，及難忘的美食之旅。