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土地公頭牙傳求財求事最靈 民代首長跑攤拜廟搏感情
今天農曆2月2日是福德正神「頭牙」的日子，各地福德祠丶土地公廟一早湧入信眾參拜。民代丶政府首長一早到各地祈福有如「跑攤」。
今天逢農曆2月初二，是民俗信仰中的「頭牙」，也是土地公的生日，相傳當天向土地公求財求事最靈驗，信徒絡繹不絕。
交通部長林佳龍今天也到中市知名的建國市場，與立委黃國書等人拜土地公。當地屬東區，也是林佳龍政壇掘起的基地，一早到各土地公廟拜拜，與群眾熱情招呼。
南區國光里福正宮14日舉行土地公誕辰祭祀典禮「頭牙」，廟方準備甜與鹹湯圓讓民眾享用，現場熱鬧滾滾。
民進黨議員邱素貞一早分別前往東南區東信、大興、南門、新建國市場等多座福德祠參拜，並與女兒國光里長陳雅惠、福正宮管委會主委賴坤柱等人到福正宮上香祭拜，祈求風調雨順、國泰民安。陳雅惠有意接下母親棒子，勤走基層。
依據民間宗教習俗，每逢農曆初2、16兩天都要「做牙」祭拜土地公，農曆新年過後的第一次做牙，也就是農曆2月2日這一天，被稱為「頭牙」，深受民眾重視。
土地公是大家最親近的地方神祇，也是與土地關係最密切的神明，長久以來受到民眾的尊敬。邱素貞說，「頭牙」也是土地公的生日，民間有拜湯圓、吃湯圓、演戲酬神等鄉土活動，希望藉這個民俗節慶，提醒大家關心地方、敦親睦鄰，一起愛護區里。
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