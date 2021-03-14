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頭牙拜土地公 梧棲達天宮供品麻糬花生受歡迎有原因

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
今天是頭牙，拜土地公的人很多，台中梧棲達天宮很熱鬧，供品豐盛。圖／達天宮提供
今天是頭牙，拜土地公的人很多，台中梧棲達天宮很熱鬧，供品豐盛。圖／達天宮提供

今天是農曆二月初二俗稱做頭牙，許多生意人和農民會到鄰近的土地公廟拜拜，祈求一年中可以順利、豐收，台中市梧棲區草湳里的達天宮今天很熱鬧，供品豐盛，其中麻糬和花生受歡迎，因為相傳「吃麻糬，會粘錢」、「拜土豆、吃到老老老」。

達天宮福德正神創建於清道光27年，至今已有174年歷史，廟裡供奉福德正神、文判官、武判官及虎爺公，今天頭牙，廟方準備麻油雞、油飯、平安圓、紅龜等，讓信眾們吃平安。

今年有吳姓信眾聘請祥舞獅獻瑞，戰鼓團表演，為一天的慶典展開序幕，吳姓信徒表示，達天宮的土地公伯非常靈感，他從外地來梧棲發展很平安順遂，才聘請陣頭來感謝神明一直以來的庇佑。

平時賣房子的信徒，為求房子能順利成交，會來向福德正神祈求，事後聘請布袋戲答謝福德正神；鄰近的三井oulet的也有員工為求業績長紅，來此祈求福德正神的庇佑；廟內也有尊虎爺公，信眾換取虎爺公錢，大錢換小錢，小錢滾大錢，很多信眾以10元50元換取虎爺公錢母求財。

達天宮總幹事柯長志表示，信眾們常會準備麻糬、花生等供品敬拜福德正神，相傳「吃麻糬，會粘錢」、「拜土豆、吃到老老老」。

今天是頭牙，拜土地公的人很多，台中梧棲達天宮很熱鬧。圖／達天宮提供
今天是頭牙，拜土地公的人很多，台中梧棲達天宮很熱鬧。圖／達天宮提供

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