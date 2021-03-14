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為土地公慶生又挺菜農 台中市民掏500元買1顆高麗菜

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員李天生為幫助彰化芳苑一帶農民度過難過，特地採購1000顆，上午在大里區十九甲立仁福德祠發送，並由大家自由樂捐。圖／李天生提供
台中市議員李天生為幫助彰化芳苑一帶農民度過難過，特地採購1000顆，上午在大里區十九甲立仁福德祠發送，並由大家自由樂捐。圖／李天生提供

高麗菜產量過剩、價格崩跌，加上今又是土地公頭牙，台中市議員李天生為幫助彰化芳苑一帶農民度過難關，特地採購1000顆，上午在大里區十九甲立仁福德祠發送，並由大家自由樂捐，所得均捐給福德祠做為急難救助基金。同在十九甲立德里的十九甲福德宮也運用宮裡基金以及里長江和樹募款向南投信義鄉農民訂購高山高麗菜，上午發送給民眾。

因為今是14日適逢農曆2月初2日「頭牙」，前往這兩間福德祠、宮祭拜的信眾絡繹不絕。在立仁福德祠前，大家聽說捐錢既可幫農民又可以替福德祠籌得急難救助基金，因此都10元、50元的掏錢買高麗菜，還有人捐了500元只買1顆高麗菜。

而十九甲福德宮則是送給每戶半顆高麗菜，既替土地公祝壽，也讓大家吃了高麗菜保平安，且達到幫助農民的目的。江和樹說，總計採購了2000多顆約3千公斤，不一會兒時間就全部分送完。

李天生說，為了幫助農友，他專程前往彰化縣芳苑鄉產地直接採購2車約1000顆高麗菜，從天晚上一直到上午陸續送到福德祠發送。此次的高麗菜為「雪翠」種，體型狀碩，清甜鮮翠，獲得鄉親們的好評。

台中市十九甲福德宮上午運用宮裡基金以及里長江和樹募款向南投信義鄉農民訂購高山高麗菜，上午發送給民眾。圖／江和樹提供
台中市十九甲福德宮上午運用宮裡基金以及里長江和樹募款向南投信義鄉農民訂購高山高麗菜，上午發送給民眾。圖／江和樹提供
台中市議員李天生（右二）為幫助彰化芳苑一帶農民度過難過，特地採購1000顆，上午在大里區十九甲立仁福德祠發送，並由大家自由樂捐。圖／李天生提供
台中市議員李天生（右二）為幫助彰化芳苑一帶農民度過難過，特地採購1000顆，上午在大里區十九甲立仁福德祠發送，並由大家自由樂捐。圖／李天生提供
位在台中市十九甲立德里的十九甲福德宮上午運用宮裡基金以及里長江和樹募款向南投信義鄉農民訂購高山高麗菜，上午發送給民眾。圖／江和樹提供
位在台中市十九甲立德里的十九甲福德宮上午運用宮裡基金以及里長江和樹募款向南投信義鄉農民訂購高山高麗菜，上午發送給民眾。圖／江和樹提供

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