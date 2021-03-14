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菜放到發芽 衛生局：馬鈴薯有芽別吃、蔥蒜放心吃

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
馬鈴薯發芽不要吃，以免中毒，洋蔥及大蒜發芽則可放心吃。圖／彰化縣衛生局提供
馬鈴薯發芽不要吃，以免中毒，洋蔥及大蒜發芽則可放心吃。圖／彰化縣衛生局提供

很多家庭主婦上市場，買了馬鈴薯、蒜頭或洋蔥回家，如果放久了發芽，是否還可以吃？吃了會不會中毒？往往不知所措，有的乾脆全都丟了。彰化縣衛生局來為大家釋疑，表示馬鈴薯發芽不要吃，以免中毒，發芽的洋蔥及大蒜則可放心吃。

台灣天氣潮溼，根莖類食材易發芽，很多消費者往往不知道吃了會不會危害人體健康，卻又苦惱沒有官方認證的說法，彰化縣衛生局因此針對家庭主婦常常採購的馬鈴薯、蒜頭或洋蔥3種根莖作物，發芽是否能再食用提出說明，以釋群疑。　

彰化縣衛生局指出，已知馬鈴薯發芽會產生主要毒素龍葵鹼 (α-Solanine)及卡茄鹼 (α-Chaconine)，這類物質主要防禦害蟲與病菌，本身也是一種神經毒素，攝入過量時，人體會造成中毒的現象，輕則噁心、嘔吐，嚴重時會影響意識、心跳呼吸，所以馬鈴薯發芽，就不要再吃了。

那發芽的洋蔥與大蒜有沒有毒呢？衛生局表示，洋蔥的主要食用部位是鱗葉，含有豐富的大蒜素，有很強烈的刺激味道，切洋蔥時，會刺激人的眼睛和鼻子，導致流淚，洋蔥發芽後，則仍有食用，不會產生毒素，可以放心吃。

至於大蒜在發芽過程中，則會消耗掉營養物質，導致蒜瓣萎蔫、乾癟，但不會產生毒素，只是營養價值大大降低。

衛生局提醒，雖然洋蔥與大蒜發芽沒有毒，但建議民眾應妥善保存並盡量攝取新鮮的食材，單次購買量不宜太多，而馬鈴薯發芽切記絕對不可再食用，避免中毒。

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