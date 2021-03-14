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中市議員施志昌辦「捐發票、贈樹苗」活動 環保有愛

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員施志昌今天和華山基金會、林務局東勢林區管理處合辦捐發票送樹苗活動。記者游振昇／攝影
台中市議員施志昌今天和華山基金會、林務局東勢林區管理處合辦捐發票送樹苗活動。記者游振昇／攝影

台中市議員施志昌今天和華山基金會、林務局東勢林區管理處，在大甲公二公園舉辦「捐發票、贈樹苗」活動，以發票換樹苗，現場送出2000株樹苗，華山基金會現場安排義賣活動，施志昌表示，第一次舉辦結合公益的贈樹苗活動，除了響應環保，也希望能幫助弱勢需要照顧的民眾。

施志昌表示，為了響應環保並結合愛心，這次與華山基金會合作，舉辦「捐發票、贈樹苗活動」，並設置義賣活動，希望讓華山基金會能有更多資源，幫助弱勢需要照顧的民眾。

今天現場共送出山櫻花、石斑木、厚葉石斑木、野牡丹與桂花約兩千株，施志昌感謝東勢林管處與中市農業局提供樹苗，現場東勢林管處也教導民眾種植注意事項與技巧。

東勢林管處表示，為響應減塑政策，今年贈樹苗活動提供部分苗木育苗容器，首次試辦採用紙漿盆可生物分解性容器，讓植樹綠美化時也落實環境保護。

台中市議員施志昌今天和華山基金會、林務局東勢林區管理處合辦捐發票送樹苗活動。記者游振昇／攝影
台中市議員施志昌今天和華山基金會、林務局東勢林區管理處合辦捐發票送樹苗活動。記者游振昇／攝影

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