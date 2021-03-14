聽新聞
test
0:00 / 0:00
土地公生日作頭牙 中市府祈中捷通車順利
今天是農曆二月初二土地公生日，傳統民俗「頭牙｣，台中市副市長黃國榮今參加台灣大道市政大樓旁惠來里福德祠舉辦「福德正神誕辰祝壽祈福活動｣祈求市政順利。
台中七期的「惠來里福德祠」約500坪的面積，地價就逾15億。廟地下凹狀態有「田螺下陷穴」之說，周邊重劃後都蓋起豪宅大樓，讓福德祠更像「聚寶盆」企業負責人丶豪宅銷售房仲、百貨公司與專櫃人員都來參拜，熱鬧滾滾。
黃國榮指出，今年多項重要市政繼續進行中，其中，第一要務便是讓台中捷運順利通車，讓市民安全搭乘；持續改善空汙朝國家標準15微克邁進，努力守護市民健康，並重視防疫、萊豬問題，為市民守護台中。
配合土地公頭牙祈福，廟方特別準備600個發財金，供民眾擲筊求財，備香菇雞湯供信眾食福。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言