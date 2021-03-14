土地公生日作頭牙 中市府祈中捷通車順利

今天是農曆二月初二土地公生日，傳統民俗「頭牙｣，台中市副市長黃國榮今參加台灣大道市政大樓旁惠來里福德祠舉辦「福德正神誕辰祝壽祈福活動｣祈求市政順利。

台中七期的「惠來里福德祠」約500坪的面積，地價就逾15億。廟地下凹狀態有「田螺下陷穴」之說，周邊重劃後都蓋起豪宅大樓，讓福德祠更像「聚寶盆」企業負責人丶豪宅銷售房仲、百貨公司與專櫃人員都來參拜，熱鬧滾滾。

黃國榮指出，今年多項重要市政繼續進行中，其中，第一要務便是讓台中捷運順利通車，讓市民安全搭乘；持續改善空汙朝國家標準15微克邁進，努力守護市民健康，並重視防疫、萊豬問題，為市民守護台中。