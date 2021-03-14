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種樹改善空汙 蔡其昌和陳柏惟、楊典忠贈樹苗3000棵

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌和立委陳柏惟，台中市議員楊典忠今天在清水運動場贈樹苗3000棵。圖／台中市議員楊典忠提供
立法院副院長蔡其昌和立委陳柏惟，台中市議員楊典忠今天在清水運動場贈樹苗3000棵。圖／台中市議員楊典忠提供

國內空氣品質最近亮紅燈，台中海線地區能見度不佳，台中市議員楊典忠表示，很多家長都說，「校園空品旗今年都還沒看到綠色旗」，所以今年贈樹苗活動數量比往年倍增，希望加強居家環境改善，立法院副院長蔡其昌、立委陳柏惟今天也到清水運動公園鼓勵種樹，主辦單位準備3000棵樹苗與環保育苗盆等贈品。

台中市海線文化關懷協會理事長許天送表示，今天舉辦「森呼吸、低碳愛地球」贈樹苗活動，協會準備山櫻花、桂花、山黃梔、金露花、朱槿、石斑木、樹蘭、七里香等八種樹苗共3000棵樹苗，都是民眾普遍喜愛的景觀樹種，樹苗妥善照料都很容易生長，協會希望透過贈樹苗活動讓海線環境更加綠意盎然，今年更備有環保育苗盆、清潔用品供民眾領取使用。

市議員楊典忠表示，種樹可以改善環境與景觀美化，今年海線地區空污較往年嚴重，民眾看天空總是霧茫茫的，民眾除了要求政府持續改善空氣品質外，也可以從種樹來改善社區環境，今年看到很多家長帶小朋友來參加活動，以實際植樹行動綠美化家園。

立法院副院長蔡其昌和立委陳柏惟，台中市議員楊典忠今天在清水運動場贈樹苗3000棵。圖／台中市議員楊典忠提供
立法院副院長蔡其昌和立委陳柏惟，台中市議員楊典忠今天在清水運動場贈樹苗3000棵。圖／台中市議員楊典忠提供

空氣品質 空污

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