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大甲媽遶境防疫需求一日體驗取消 募防疫物資幫消毒

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
大甲媽遶境下月9日起駕，最近已有很多信徒到鎮瀾宮朝拜並準備令旗。記者游振昇／攝影
大甲媽遶境下月9日起駕，最近已有很多信徒到鎮瀾宮朝拜並準備令旗。記者游振昇／攝影

大甲媽遶境下月9日晚上起駕，鎮瀾宮表示，今年和去年一樣，因應防疫需求，暫時取消一日體驗活動，民眾自由參加，原來的一日體驗活動志工，改到沿途點心站幫忙消毒防疫，目前正在募集消毒酒精等防疫物資，供志工幫民眾消毒使用。

大甲媽祖每年遶境行程，今年擲筊請示媽祖，訂於下月9日晚上起駕，鎮瀾宮表示，國內目前辦活動仍嚴守防疫規範，今年遶境的一日體驗行程不舉辦，許多人最近上網詢問一日體驗，已轉詢問有遶境經驗的信徒，打算自己走或邀人一起參加遶境。

廟方表示，往年有一日體驗活動，讓第一次參加的民眾可選擇，今年沒一日體驗行程，原本安排的志工，轉到沿途點心站幫忙防疫消毒，目前正在募集消毒酒精，讓這些志工幫大家加強消毒。

大甲媽遶境下月9日起駕，最近已有很多信徒到鎮瀾宮朝拜並準備令旗。記者游振昇／攝影
大甲媽遶境下月9日起駕，最近已有很多信徒到鎮瀾宮朝拜並準備令旗。記者游振昇／攝影

遶境 大甲媽祖

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