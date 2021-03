英飛航技師愛上台灣 落地生根成寶島女婿

移民署北區事務大隊台北市服務站舉辦3月份的新住民家庭教育活動,這次邀請邀請來自英國的退役飛航技師戴啟航(Keith Taylor),向參加活動的新住民朋友分享在台生活經驗及故事。

1943年出生於英國的戴啟航,16歲開始農器維護工程學徒工作,17歲時加入英國皇家空軍擔任飛機電子技師,期間他學習各種飛航工程知識,退役後又花3年時間研讀,在1976年通過所有考試,考取飛機工程修護執照,並在肯亞、史瓦濟蘭、南非、紐西蘭、新加坡等地擔任飛航技師工作,最後他在香港富豪嘉道理(KADOORIE)家族的直升機公司服務。

有次戴啟航來到台灣辦事,對台灣的風景及民主自由的社會氛圍印象深刻,他認為台灣是最適合他生活的地方,決定退休後來到台灣落地生根,還結識現任妻子成為台灣女婿。

戴啟航表示,因為了解自己的興趣,充分學習並發揮所長,讓他能夠以飛機修護工程執照,在世界許多地方居住、累積人生閱歷,他在網路上認識現在的妻子,兩人相知相惜享受在台美好生活,他曾經寫了一本書「Who says an aircraft engineer's life is dull》(譯:誰說飛航工程師的生活苦悶又無趣?)戴啟航在書中用生動詼諧的筆觸,述說從事飛機維修工程所遇到的趣聞軼事,以及他在世界各國行腳的經歷。

戴啟航2013年12月取得台灣外僑永久居留證(梅花卡Plum Blossom Card)後就長居台灣,他很感謝台灣政府的協助,儘管英國及紐西蘭仍有他的家人及朋友,但他已認定台灣是他的家,有壯麗的太魯閣及日月潭,也有熱情的人民。戴啟航認為台灣是一個穩定而高民主化的社會,他很榮幸能生活在這裏。

這次家庭教育活動,透過心理測驗讓在場新住民及國人配偶,更能對自己及另一半的想法,找出自己的屬性動物,參加活動的成員驚呼「真的好準!另一半就是這樣的個性!」主辦單位希望透過這項的心理測驗,讓家庭成員更瞭解彼此,並學會如何包容,才是兩性家庭要學習的重要課題。

移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示,戴啟航申獲的梅花卡為台灣對高級專業人才提供可申請中華民國外僑永久居留證的禮遇卡別,希望能延攬國際專業人才在台永久居住,截至去年12月共有128人核准。