奧萬大林區竟藏親子樂園 全都是台灣木頭做的

時序入春，南投縣奧萬大國家森林遊樂區除櫻花盛綻，為推動台灣國產材應用，更與國立台灣大學農學院實驗林區管理處合作建構適合學齡兒童的木育遊具，強化親子遊元素，也盼在遊憩中增進孩童體能訓練及腦部發展。

林務局南投林區管理處指出，為扣合林務局主要推展政策，包括森林主副產物多元利用、推動森林療癒及環境教育，開始提倡台灣國產材各項推廣及應用的價值，盼藉此能興起台灣林業，並打造國產材品牌形象，且融入該處園區育樂應用發展。

去年5月因此與國立台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處合作，針對學齡兒童及親子遊客推出以兒童的喜好、遊具的安全及美觀的外型為出發點考量，經取材、成形加工、組裝、外觀修整、上漆等步驟，設計出多種感官訓練的木育遊具。

南投林管處表示，跨單位合作共設計出8款適合兒童的木育遊具，並放置於奧萬大園區內自然教育中心的課程及遊樂區，其中「聞香識木」遊具是透過嗅覺讓兒童認識到樟木、杉木、松木、紅檜、扁柏、牛樟、香杉、肖楠這八種木頭的味道。

而「動物之聲」遊具則是利用木箱鼓的設計，讓幼兒了解每種木頭敲擊的音色，也讓小朋友用手敲木箱鼓的同時，感受到與原生動物之間的接觸；還有木馬拖拖、木木高升、觸木經心、木頭木頭翹、拼拼樂、木紋尋球等觸摸體驗遊具。