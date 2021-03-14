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白色情人節去哪？ 熱門首選大坑綠步道粉紅橋黃金公園
今天是白色情人節，台中市政府邀請情侶們可以相約走訪台中大坑風景區，多元特色景點還有周邊美食，不少景是情侶旅遊首選。
中市府觀旅局長林筱淇表示，有台中後花園稱號的大坑風景區總共12條登山步道，不同難易度可依照自身體能狀況選擇合適的步道攀爬，藉登山共遊，讓感情加溫創造美好的回憶。
尤其知名的大坑1號到5-1號登山步道，原始相思木棧道依著山林線以及溪流交錯建造，情侶牽手扶持，登山樂趣無窮。
3月是黃花風鈴木盛開綻放的花期，下山還可遊台中市有「黃金公園」的大坑廍子公園賞花，盛開滿滿金色花海充滿著浪漫偶像劇氛圍，吸引網美及攝影師駐足。
林筱淇局長進一步說，大坑風景區還有4座不同特色的景觀橋，其中最知名的大坑粉紅情人橋，設計師當時以玻璃橋面和光影的設計巧思，夜晚時可藉由倒影和橋體本身形成了愛心形狀，讓來到這裡的遊客沉浸於其中。
大坑可品嚐榮獲米其林必比登的甕仔雞外，也有許多熱門美食及景觀餐廳，還有芋圓、仙草、虱目魚丸及炸粿等平價小吃，晚上逛太原觀光夜市後。
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