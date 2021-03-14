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台中公幼報名3月20日開跑囉！ 即時系統一指查詢登記名額

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
110學年度台中市公立幼兒園及非營利幼兒園展開招生作業。圖/台中市教育局提供
110學年度台中市公立幼兒園及非營利幼兒園展開招生作業。圖/台中市教育局提供

110學年度台中市公立幼兒園招生簡章陸續出爐，分為兩階段報名，各園首次線上登記時間統一在3月20至4月10日，但現場登記時間各異。

教育局開放「台中市公立幼兒園及非營利幼兒園招生資訊即時揭示系統」將訊息整合至統一平台，方便家長查詢各園登記報名最新動態。

教育局說明，今年線上丶現場登記報名方式雙軌並行，符合年齡條件的幼兒家長可進入「台中市公立幼兒園及非營利幼兒園招生E化作業系統」家長報名頁面( http://kid-online.tc.edu.tw )填寫報名幼兒基本資料與聯絡人方式，系統即自動比對報名幼兒是否符合報名資格，家長不須另外準備紙本資料。

110學年度中市公立幼兒園及非營利幼兒園招收對象是2歲以上至5歲的幼兒，2018年9月2日2016年9月1日。另可查閱各園招生人數及登記人數。

教育局提醒，並非所有幼兒皆可採取線上登記的方式報名，家長須依招生簡章規定，確認是否符合線上登記資格。教職員工子女、雙胞胎或多胞胎幼兒、幼兒家庭有同胞兄弟姊妹3人以上等類型，須現場辦理及繳交相關證明文件。

教育局指出，秉持公平公正原則，110學年度招生循例採電腦化抽籤，家長於招生期間可於「招生資訊即時揭示系統」( http://kids.tc.edu.tw/ )查詢幼兒園缺額及報名登記情形，第一時間即可得知幼兒園招生情形，招生結束後也可查詢各幼兒園備取候補情形。

此外，110學年度公幼抽籤後，無論是線上或現場報名登記的正取生，皆可選擇於招生系統完成線上報到(放棄)或直接到現場辦理報到。

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