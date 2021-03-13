快訊

草草戲劇節舞者喚不醒猝逝 妻急喊：救我老公

陳水扁憶黃芳彥 透露黃生前最後傳來訊息是兩首歌

北中寮交通不便 南投家扶中心助當地學童學才藝

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投家扶中心深入北中寮社區，安排孩子學習才藝同時打掃社區環境。圖／南投家扶中心提供
南投家扶中心深入北中寮社區，安排孩子學習才藝同時打掃社區環境。圖／南投家扶中心提供

南投家扶中心在北中寮社區進行社區服務5年，每周6在爽文圖書室提供兒童、青少年、親子活動及才藝學習機會，30名成員包含幼稚園到國中學生，由志工和指導教師帶領，參與圍棋、羽球、扯鈴、疊杯、烘焙等各式各樣才藝及運動及社區打掃，讓學生假日生活更充實。

北中寮3月社區活動以數學益智遊戲為主，培養兒童及青少年活化，讓數學運用在生活中，並以大帶小的方式，增加團隊氣氛和互動。南投家扶大專生也返鄉教導小朋友扯鈴等民俗技藝，透過專業分解動作一步步指導，小朋友學習進步快速。

南投家扶中心主任魏季李說，北中寮地處偏鄉交通不便，學童青少年較難有機會學習才藝、體驗校外課程活動，為了方便小朋友學習，家扶中心將服務帶進社區，讓小朋友也能有豐富的才藝學習課程，也減輕家長照顧壓力。

林姓志工說，北中寮學生休閒娛樂較少，所以運用自身教學數十年的經驗來帶領孩子，也親自設計各式活動，希望給予孩子們正向的休閒活動，讓孩子們能夠快樂學習、安心成長。

另外也安排社區清潔服務，由志工帶領成員，打掃自己所居住的社區環境，讓學生關懷成長的環境、愛護社區，發揮一己之力回饋社會。

北中寮交通不便，南投家扶中心安排志工假日帶著學生學習才藝。圖／南投家扶中心提供
北中寮交通不便，南投家扶中心安排志工假日帶著學生學習才藝。圖／南投家扶中心提供

家扶中心

延伸閱讀

「世界金牌巧克力」南投送暖！Cona's妮娜專車3月啟動

彰化永樂社區親子課程回味家鄉特色 報名爆滿都沒缺席

獨／南投錫葉藤花道成絕景！遊客拍照不顧危險　園主無奈砍樹：都別看了

南投縣首屆幼兒足球賽開踢 擺脫足球沙漠變綠洲

相關新聞

台中醒修宮文昌君很靈驗 中一中指考狀元騎白馬還願

文昌帝君誕辰前夕，台中市南區醒修宮今天廟前廣場舉行兒童學子祈聰賜慧金榜題名祈福大法會，2019年全國指考狀元邱酩壬身著狀...

日月潭水位若再降5公尺 將影響抽蓄發電

日月潭除觀光功能，也是重要水力發電水庫，今天水位高度737.69公尺，若降到735公尺將召開應變會議，低於732公尺將影...

日月潭水位持續探底 邵族水社聚落遺址重見天日

罕見乾旱，日月潭水位持續探底，潭底建築遺址重見天日。南投縣議員石慶龍最近就在涵碧半島旁，發現日治時期建築遺址，有石板和台...

MAKAPAH美術獎歷屆得獎作品展 百件作品在台中展出

「MAKAPAH美術獎暨全國原住民兒童繪畫創作比賽」歷屆得獎作品台中市巡迴展，今日在台中市原住民綜合服務中心開幕，展出1...

彰化縣最美杜鵑花道在此 鄉公所將整理補種後再行銷

彰化縣西南角鄉鎮木棉花盛開報春訊，社頭鄉忠義路兩側杜鵑花迤邐開滿約一公里，花開花謝，賞花人潮遠不如木棉道。鄉公所今天表示...

盤點三合院 彰縣府要攜手竹塘鄉開發民宿輕旅行

彰化縣竹塘鄉第一屆木棉花季結合水神傳說，今天在新廣村田頭堤防熱鬧登場，縣政府建議盤點竹塘鄉三合院開發民宿，留下到彰南觀賞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。