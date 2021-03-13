北中寮交通不便 南投家扶中心助當地學童學才藝

南投家扶中心在北中寮社區進行社區服務5年，每周6在爽文圖書室提供兒童、青少年、親子活動及才藝學習機會，30名成員包含幼稚園到國中學生，由志工和指導教師帶領，參與圍棋、羽球、扯鈴、疊杯、烘焙等各式各樣才藝及運動及社區打掃，讓學生假日生活更充實。

北中寮3月社區活動以數學益智遊戲為主，培養兒童及青少年活化，讓數學運用在生活中，並以大帶小的方式，增加團隊氣氛和互動。南投家扶大專生也返鄉教導小朋友扯鈴等民俗技藝，透過專業分解動作一步步指導，小朋友學習進步快速。

南投家扶中心主任魏季李說，北中寮地處偏鄉交通不便，學童青少年較難有機會學習才藝、體驗校外課程活動，為了方便小朋友學習，家扶中心將服務帶進社區，讓小朋友也能有豐富的才藝學習課程，也減輕家長照顧壓力。

林姓志工說，北中寮學生休閒娛樂較少，所以運用自身教學數十年的經驗來帶領孩子，也親自設計各式活動，希望給予孩子們正向的休閒活動，讓孩子們能夠快樂學習、安心成長。