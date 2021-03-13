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日月潭水位若再降5公尺 將影響抽蓄發電

中央社 / 南投縣13日電
日月潭月牙灣因水位持續下探，岸邊礫石裸露範圍更大，且因露出水面時間不同而呈現不同顏色，猶如「年輪蛋糕」，成為另類奇觀。 圖／讀者提供
日月潭月牙灣因水位持續下探，岸邊礫石裸露範圍更大，且因露出水面時間不同而呈現不同顏色，猶如「年輪蛋糕」，成為另類奇觀。 圖／讀者提供

日月潭除觀光功能，也是重要水力發電水庫，今天水位高度737.69公尺，若降到735公尺將召開應變會議，低於732公尺將影響抽蓄發電。

中南部水情嚴峻，根據經濟部水利署中區水資源局資料，日月潭水庫今天水位來到737.69公尺，蓄水率約40.2%，相較滿水位748.48公尺，已降低逾10公尺；霧社水庫蓄水率則是10.49%；霧社水庫、日月潭水庫都由台灣電力公司管理，主要功能包含水力發電。

日月潭低水位除讓漁民抓到巨無霸大頭鰱、月牙灣「天使的眼淚」淪為「年輪蛋糕」、潭邊淤積長滿雜草、部分碼頭封閉、水社地區清朝古厝殘存屋體露出水面外，「九蛙疊像」已全部露出水面數個月，低水位也使疑似邵族水社部落遺址現身，南投縣議員石慶龍因此提出文資保存申請。

日月潭水位若持續降低，可能影響水力發電。台電大觀發電廠副廠長黃陵育今天說，日月潭分為慣常、抽蓄水力發電，當水位高於735公尺，慣常水力發電聽候經濟部水利署指示，依下游需求量放水，水源由大觀一廠發電後放到鉅工分廠再發電，再放流到集集攔河堰。

黃陵育說，若日月潭水位持續降到735公尺，將請水利署中區水資源局召開應變會議，因為水位低於735公尺可能逐漸影響抽蓄發電，抽蓄發電一定要保持水位732公尺以上，低於732公尺將不再用慣常發電放水出去，將以上游進水量為慣常機組發電水量，以顧及抽蓄機組運轉，也就是說，水位需保持逾732公尺、日月潭水量3000萬公噸，使抽蓄機組運轉，以穩定供電頻率。

黃陵育指出，日月潭水力發電取水口最低位置約高度727公尺，若水位低於727公尺，慣常、抽蓄水力發電將停擺，無法運作，距今天水位高度還有約10公尺，若降低到727公尺，可說整個水庫乾涸，但這種情形不太可能發生，因為當水位降到732公尺，水庫即不再超量供水給下游，以達水源進出平衡。

日月潭 水庫 水利署

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