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MAKAPAH美術獎歷屆得獎作品展 百件作品在台中展出

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
「MAKAPAH美術獎暨全國原住民兒童繪畫創作比賽」歷屆得獎作品台中市巡迴展，今日在台中市原住民綜合服務中心開展。圖／台中市原民會提供
「MAKAPAH美術獎暨全國原住民兒童繪畫創作比賽」歷屆得獎作品台中市巡迴展，今日在台中市原住民綜合服務中心開展。圖／台中市原民會提供

「MAKAPAH美術獎暨全國原住民兒童繪畫創作比賽」歷屆得獎作品台中市巡迴展，今日在台中市原住民綜合服務中心開幕，展出111件作品，展期至6月10日。台中市政府原住民族事務委員會希望透過以原住民文化為主題的藝術饗宴，讓民眾探索及發現原住民族文化中的精彩。

原民會指出，「MAKAPAH」是原住民阿美族語，代表美、帥、漂亮、讚嘆之意，「MAKAPAH美術獎」為中央原民會於以全民為參賽對象辦理的原住民族主題美術創作競賽，分為攝影及繪畫兩類，得獎作品篇篇精采，因此特別爭取在台中展出。

台中市原民會主委林益陸表示，市府與中央原民會合辦台中市巡迴展，同時促進與基隆市、彰化縣等原住民族地方文化館的館際合作，歡迎民眾參與這場原民藝術饗宴，進而對於原住民族文化能有更加深刻的認識，品味這些精彩創作所展現的原民美學。

原民會指出，此次巡迴展挑選MAKAPAH歷屆繪畫首獎作品共9幅、多元化原住民族活動場景攝影作品42幅、創作靈感源自生活體驗的兒童作品60幅，處處可見原住民關懷部落的人、事、物，以愛灌溉這塊土地。

例如排灣族的黃語箴「幸福的婚禮」結合文物、圖騰、展現幸福美滿的景象；泰雅族的林沂臻「祈求豐收的播種祭」由頭目帶領著族人祈求明年收穫豐盛；布農族的田孟霖「守護布農文化」傳達原住民族文化的珍貴，族人手牽手守護傳承之情；林淳恩「編織來自祖靈的平安」用傳說故事的方式祈求平安等。

原住民 台中市

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