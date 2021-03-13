快訊

拜登紓困案支出有多龐大？今年平均每秒就要燒掉121萬元

COVAX疫苗大遲到？莊人祥曝已經在「喬」運輸單位階段

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化縣最美杜鵑花道在此 鄉公所將整理補種後再行銷

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
淡淡的三月天，杜鵑花開在社頭鄉水岸景觀廊道，繁花似錦引人入勝。記者簡慧珍／攝影
淡淡的三月天，杜鵑花開在社頭鄉水岸景觀廊道，繁花似錦引人入勝。記者簡慧珍／攝影

彰化縣西南角鄉鎮木棉花盛開報春訊，社頭鄉忠義路兩側杜鵑花迤邐開滿約一公里，花開花謝，賞花人潮遠不如木棉道。鄉公所今天表示，杜鵑花需要再整理，部分路段補種，等花樹補滿補好，最快明年也舉辦花季。

社頭鄉杜鵑花集中社頭鄉運動公園、社頭鄉忠義路水岸景觀廊道，初春三月次遞開花，顏色常見但「數大便是美」，粉、白、艷紫相間，為社頭春天寫下最美麗的風景。

鄉公所並未舉辦花季活動，大部分是在地居民散步時賞花，少有外地遊客到公園、廊道賞花，尤其忠義路水岸景觀廊道長達約一公里的杜鵑花，吸引路過民眾佇足拍照，杜鵑花相較於木棉樹，顯得樹欉低矮花朵「親民」，直呼拍照時美景不遜於木棉花。

鄉公所主任秘書詹沛說，今年缺少，杜鵑花和往年相比，花朵較小也缺乏盛開時的爆發力，花況較差，而種花路段或因花木枯死或當初沒種，出現空缺，景觀不太好看，鄉公所將補種和整理，讓杜鵑花長得更好更美，再舉辦花季請各地民眾一起賞花。

杜鵑 社頭鄉 賞花

延伸閱讀

社頭鄉運動公園千萬PU跑道今啟用 鄉民體驗：讚！

新北萬金地區杜鵑花盛開 主要道路、公園等遍植10萬株

台北杜鵑花季 大安森林公園登場

賞花賞樂雙重享受！25場饗宴 杜鵑花音樂節登場

相關新聞

MAKAPAH美術獎歷屆得獎作品展 百件作品在台中展出

「MAKAPAH美術獎暨全國原住民兒童繪畫創作比賽」歷屆得獎作品台中市巡迴展，今日在台中市原住民綜合服務中心開幕，展出1...

彰化縣最美杜鵑花道在此 鄉公所將整理補種後再行銷

彰化縣西南角鄉鎮木棉花盛開報春訊，社頭鄉忠義路兩側杜鵑花迤邐開滿約一公里，花開花謝，賞花人潮遠不如木棉道。鄉公所今天表示...

盤點三合院 彰縣府要攜手竹塘鄉開發民宿輕旅行

彰化縣竹塘鄉第一屆木棉花季結合水神傳說，今天在新廣村田頭堤防熱鬧登場，縣政府建議盤點竹塘鄉三合院開發民宿，留下到彰南觀賞...

台中北屯市集莊競程到場支持 何欣純也來跨區力挺

「浪漫大坑、農鮮市集」今天上午9時在北屯區大坑里福德祠前廣場登場，除了大坑咖啡飄香外，還有魚丸伯、弄瓦鹹蛋糕、竹筍包、文...

彰化永樂社區親子課程回味家鄉特色 報名爆滿都沒缺席

彰化縣埔鹽鄉永樂村舊名「牛埔厝」，永樂社區發展協會今天以家鄉意象為主題，提前舉辦兒童節親子活動，原訂25組親子報名，結果...

從木棉花道到夜景餐廳 彰化推情人節旅遊攻略

國旅爆發，彰化從去年開始旅遊蓬勃發展，一直延續到今年農曆春節，彰化縣府為延續旅遊熱度，針對3月14日情人節周末推出應景的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。