彰化縣最美杜鵑花道在此 鄉公所將整理補種後再行銷

彰化縣西南角鄉鎮木棉花盛開報春訊，社頭鄉忠義路兩側杜鵑花迤邐開滿約一公里，花開花謝，賞花人潮遠不如木棉道。鄉公所今天表示，杜鵑花需要再整理，部分路段補種，等花樹補滿補好，最快明年也舉辦花季。

社頭鄉杜鵑花集中社頭鄉運動公園、社頭鄉忠義路水岸景觀廊道，初春三月次遞開花，顏色常見但「數大便是美」，粉、白、艷紫相間，為社頭春天寫下最美麗的風景。

鄉公所並未舉辦花季活動，大部分是在地居民散步時賞花，少有外地遊客到公園、廊道賞花，尤其忠義路水岸景觀廊道長達約一公里的杜鵑花，吸引路過民眾佇足拍照，杜鵑花相較於木棉樹，顯得樹欉低矮花朵「親民」，直呼拍照時美景不遜於木棉花。

鄉公所主任秘書詹沛說，今年缺少，杜鵑花和往年相比，花朵較小也缺乏盛開時的爆發力，花況較差，而種花路段或因花木枯死或當初沒種，出現空缺，景觀不太好看，鄉公所將補種和整理，讓杜鵑花長得更好更美，再舉辦花季請各地民眾一起賞花。