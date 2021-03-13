盤點三合院 彰縣府要攜手竹塘鄉開發民宿輕旅行

彰化縣竹塘鄉第一屆木棉花季結合水神傳說，今天在新廣村田頭堤防熱鬧登場，縣政府建議盤點竹塘鄉三合院開發民宿，留下到彰南觀賞木棉花季的遊客，別讓商機隨著花季結束畫下句點。

今天歡樂路跑從木棉道出發，民眾免費穿浴衣體驗賞花、親子彩繪和小農市集，活動結束後以「竹塘三白」─白米、白蛋、白洋菇等特產當餐點食材，民眾大快朵頣，吃完順手購買小農市場展售的在地農產品。

竹塘鄉長蔡碩任表示，竹塘米曾連續9屆獲選全國冠軍米，而竹塘、芳苑等南彰化地區雞蛋產量居全國之冠，代表竹塘鄉參加神農獎選拔比賽的興家洋菇更獲選為十大神農獎，今天竹塘鄉第一次舉辦水神傳說木棉花活動，希望全國人民因此知道竹塘鄉特色。

王惠美說，竹塘鄉人口外移速度非常快，最近兩年人口數慢慢地平穩，鄉農會很用心行銷竹塘，吸引年輕人返鄉，自從鄉長蔡碩任就任，積極和鄉代會、村長合作，一直尋找方法行銷竹塘，縣政府將和地方攜手盤點三合院開發民宿，配合竹塘木棉花道、九龍大榕公、醒靈宮、雙色稻田，隨著農業逐漸精緻化，設計輕旅行行程，為地方產業加值。