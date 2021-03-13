台中北屯市集莊競程到場支持 何欣純也來跨區力挺

「浪漫大坑、農鮮市集」今天上午9時在北屯區大坑里福德祠前廣場登場，除了大坑咖啡飄香外，還有魚丸伯、弄瓦鹹蛋糕、竹筍包、文心蘭協會等在地特色農特產，以及特色小農、花卉園藝、文創商品共60攤共襄盛舉，現場除了在地立委莊競程大力推廣大坑咖啡等在地觀光產業，立委何欣純跨區力挺，也不忘行銷大里、太平觀光。

主辦單位台中市咖啡產業發展協會理事長劉敏華說，感謝立委莊競程、市議員曾朝榮等人用心推動在地產地觀光經濟，打造大坑溪畔的福德祠成為休閒新景點，未來將透過社區及學校教育觀摩、技術研發與產業產銷等活動，增加咖啡農產收入。

台中北屯大坑地區咖啡種植面積約10多公頃，因土質屬火山石灰岩，所生產咖啡豆，台中市咖啡產業發展協會推廣「帝雉咖啡」品牌，結合大坑等中部咖啡產區合銷，預估每年可生產約2噸咖啡豆行銷全台。

在地立委莊競程說，日治時期，大坑頭嵙山曾種植阿拉比卡原生種咖啡樹，培育出優質咖啡豆，成為日本天皇指定御用品種及國宴招待貴賓的珍品，現在大坑有小農開始種植咖啡樹，希望重現當年咖啡好味道。他感謝農委會大力支持，期盼大坑咖啡打出全國知名度。

立委何欣純跨區力挺，也不忘行銷大里、太平觀光。她表示，位於北屯區的大坑及位於「屯區」的大里、太平，「雙屯」不但緊鄰，且都靠山，農產品豐富，她的選區有許多民眾到大坑爬山，也歡迎北屯區民眾來太平、大里走走，品嚐當季枇杷，共創雙贏，因此她特地前來觀摩學習，也買了8百元的農產品表達支持。