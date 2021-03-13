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彰化永樂社區親子課程回味家鄉特色 報名爆滿都沒缺席

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
永樂社區今天舉辦兒童節活動，引導參加的親子深入認識家鄉特色。圖／永樂社區提供
永樂社區今天舉辦兒童節活動，引導參加的親子深入認識家鄉特色。圖／永樂社區提供

彰化縣埔鹽鄉永樂村舊名「牛埔厝」，永樂社區發展協會今天以家鄉意象為主題，提前舉辦兒童節親子活動，原訂25組親子報名，結果來了40組約80人，用捏麵材料捏出心目中的家鄉意象，都是很可愛的卡通牛，流露孩子對家鄉的溫暖印象。

永樂社區發展協會第一次舉辦兒童節活動，請到巫家捏麵館師傅指導，連同材料、餐點每份報名費100元，很多在台北、桃園、台中工作的永樂人帶孩子回家鄉探望長輩，順便報名參加活動，為了不讓永樂子弟失望，今天活動擴大參與規模，社區活動中心熱鬧滾滾。

永樂社區發展協會人員播放社區特色古禮迎親影片，解說永樂社區製作高麗菜乾等農特產品，重頭戲是教做捏麵，要以永樂「牛埔厝」舊地名捏出跟牛有關的作品，參加的親子參考捏麵老師作品，捏出可愛的卡通造型黃牛、水牛。

永樂社區發展協會專案經理陳奕霖表示，清明連假裡的兒童節常被民眾用作掃墓祭祖，因此永樂社區提前舉辦，今天活動課程設計結合清明慎終追遠的概念，引導親子發掘和回味家鄉的種種特色，建構獨特的家鄉意象。

親子 兒童節 卡通

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