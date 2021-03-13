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從木棉花道到夜景餐廳 彰化推情人節旅遊攻略
國旅爆發，彰化從去年開始旅遊蓬勃發展，一直延續到今年農曆春節，彰化縣府為延續旅遊熱度，針對3月14日情人節周末推出應景的「情人節景點攻略」，包括期間限定的竹塘、二林東螺溪畔的木棉花秘境，還能到和美鎮卡里善之樹造景拍照打卡，一起繪製情人專屬雨傘。
彰化縣府城觀處指出，白天行程也可安排到位在永靖的成美文化園區，被網友評比美如日本兼六園，有日式造景及落羽松大道，適合情侶一起散步，最近彰化最熱門打卡聖地，有白色海豚屋之稱的彰化自然生態教育中心，以及田尾菁芳園有吃又有得逛，另有可愛動物的今夜星辰休閒農場、可吃冰及搭小火車的溪湖糖廠、人文薈萃的鹿港老街、文創手作的桂花巷藝術村、適合拍夕照的肉粽角及王功漁港、田中窯創意園區的蜀葵花海等，都是白天不錯的約會地點。
夜間推薦地點包括有夜景的極光森林、銀河鐵道望景餐廳，以及可看見高鐵呼嘯而過的夜光高鐵景觀餐廳，琉璃仙境則在夜間有吃、有拍、有得逛，包括哈比屋、教堂、水管屋、星空隧道等多樣化的攝影場景，不管是想拍童話、歐洲、東方元素都能找到，讓人停不下手中的相機。
城觀處說，彰化近期有越來越多特色住宿，充滿文青風及有著網美級咖啡廳的田中文旅、網友評價床好睡典雅乾淨的彰化福泰商旅飯店、屬四星飯店的昇財麗禧酒店、房間都有天然植栽可直接享受芬多精的彰化桂冠精品旅館、鄰近古蹟具有五星服務的鹿港永樂酒店、有著空中酒吧及玻璃屋包廂的鹿港澄悅商旅、每間房都有不同特色的鹿港紅樓精品旅館等，都讓遊客在彰化旅遊時間再延長。
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