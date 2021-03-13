快訊

兩巨頭槓上！新聞付費立場迥異 Google砲轟微軟

銀白世界！玉山站下午突降「三月雪」 積雪達2公分深

聽新聞
test
0:00 / 0:00

社頭鄉運動公園千萬PU跑道今啟用 鄉民體驗：讚！

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
社頭鄉運動公園PU跑道今天啟用。記者簡慧珍／攝影　
社頭鄉運動公園PU跑道今天啟用。記者簡慧珍／攝影　

彰化縣社頭鄉運動公園耗資千萬元的PU跑道今天啟用，鄉公所今天邀請鄉民代表、村長和民代歡喜剪彩，鄉長劉錦昌感謝立法委員陳素月協助爭取經費，縣議員、前鄉長蕭如意說「前人種樹，後人乘涼。」社頭鄉運動公園因各方群策群力，讓鄉民擁有良好的運動場所。

鄉長劉錦昌表示，運動公園田徑場PU跑道使用率高，出現龜裂、隆起，雨後布滿水坑，影響民眾運動時的安全，鄉公所透過立委陳素月的協調，爭取中央補助1000萬元，發包金額約1380萬元，鄉公所自籌380萬元補足，去年9月間開工，今天啟用，400公尺、8個跑道的標準跑道應可滿足愛好運動民眾的需求。

縣議員蕭如意稱讚劉錦昌認真做事，爭取建設，社頭鄉的發展越來越好，例如社頭鄉運動公園當年興建，得到縣長卓伯源核定撥款補助建造游泳池，使得社頭郷民擁有全縣第一個有游泳池的鄉立運動公園；有了各方力量促成，社頭鄉建設更進步。

劉錦昌、陳素月、蕭如意和社頭鄉民代表會主席翁嘉壕等人，共同主持剪綵典禮，在動剪剪綵的剎那間，與會大小鄉民放開手中氣球冉用升高，氣氛洋溢歡樂。劉錦昌和來賓健走全新跑道一周，體驗新設施的品質，上百名鄉民跟著走，直呼「有彈性，走起來很舒服。」鄉公所表示，劉錦昌任內積極改善運動公園，修繕木板棧道、增加照明、增設風雨籃球場，園區煥然一新。

社頭鄉

延伸閱讀

彰化社頭小型掃街車上路不擋道 宛如掃地機械人

立委憂缺工嚴重 吳澤成：蘇貞昌將檢討移工政策

綠白合首擊 民眾黨奪1席立院召委

立院新會期 經委會成主戰場

相關新聞

盤點三合院 彰縣府要攜手竹塘鄉開發民宿輕旅行

彰化縣竹塘鄉第一屆木棉花季結合水神傳說，今天在新廣村田頭堤防熱鬧登場，縣政府建議盤點竹塘鄉三合院開發民宿，留下到彰南觀賞...

台中北屯市集莊競程到場支持 何欣純也來跨區力挺

「浪漫大坑、農鮮市集」今天上午9時在北屯區大坑里福德祠前廣場登場，除了大坑咖啡飄香外，還有魚丸伯、弄瓦鹹蛋糕、竹筍包、文...

彰化永樂社區親子課程回味家鄉特色 報名爆滿都沒缺席

彰化縣埔鹽鄉永樂村舊名「牛埔厝」，永樂社區發展協會今天以家鄉意象為主題，提前舉辦兒童節親子活動，原訂25組親子報名，結果...

從木棉花道到夜景餐廳 彰化推情人節旅遊攻略

國旅爆發，彰化從去年開始旅遊蓬勃發展，一直延續到今年農曆春節，彰化縣府為延續旅遊熱度，針對3月14日情人節周末推出應景的...

社頭鄉運動公園千萬PU跑道今啟用 鄉民體驗：讚！

彰化縣社頭鄉運動公園耗資千萬元的PU跑道今天啟用，鄉公所今天邀請鄉民代表、村長和民代歡喜剪彩，鄉長劉錦昌感謝立法委員陳素...

南投縣首屆幼兒足球賽開踢 擺脫足球沙漠變綠洲

南投縣璉紅盃5人制幼兒足球錦標賽今天在縣立體育場舉辦，31所公私立幼兒園組成62支隊伍，逾300名小小足球選手在15個球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。