社頭鄉運動公園千萬PU跑道今啟用 鄉民體驗：讚！

彰化縣社頭鄉運動公園耗資千萬元的PU跑道今天啟用，鄉公所今天邀請鄉民代表、村長和民代歡喜剪彩，鄉長劉錦昌感謝立法委員陳素月協助爭取經費，縣議員、前鄉長蕭如意說「前人種樹，後人乘涼。」社頭鄉運動公園因各方群策群力，讓鄉民擁有良好的運動場所。

鄉長劉錦昌表示，運動公園田徑場PU跑道使用率高，出現龜裂、隆起，雨後布滿水坑，影響民眾運動時的安全，鄉公所透過立委陳素月的協調，爭取中央補助1000萬元，發包金額約1380萬元，鄉公所自籌380萬元補足，去年9月間開工，今天啟用，400公尺、8個跑道的標準跑道應可滿足愛好運動民眾的需求。

縣議員蕭如意稱讚劉錦昌認真做事，爭取建設，社頭鄉的發展越來越好，例如社頭鄉運動公園當年興建，得到縣長卓伯源核定撥款補助建造游泳池，使得社頭郷民擁有全縣第一個有游泳池的鄉立運動公園；有了各方力量促成，社頭鄉建設更進步。

劉錦昌、陳素月、蕭如意和社頭鄉民代表會主席翁嘉壕等人，共同主持剪綵典禮，在動剪剪綵的剎那間，與會大小鄉民放開手中氣球冉用升高，氣氛洋溢歡樂。劉錦昌和來賓健走全新跑道一周，體驗新設施的品質，上百名鄉民跟著走，直呼「有彈性，走起來很舒服。」鄉公所表示，劉錦昌任內積極改善運動公園，修繕木板棧道、增加照明、增設風雨籃球場，園區煥然一新。