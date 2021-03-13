亞洲大學20周年校慶貴賓雲集！盧秀燕賀20歲生日快樂

亞洲大學今天舉辦創校20周年校慶，以及中亞聯大暨醫療體系聯合運動會。亞大創辦人蔡長海說，亞洲大學20年來從甘蔗田蛻變成「美學的藝術花園大學」，感謝董事的支持和全校師生共同努力，不斷突破、創新，連8年榮登世界最佳大學排名。台中市長盧秀燕今天也到場致詞，並祝賀亞大生日快樂。

亞洲大學20周年校慶慶祝大會今天上午九時卅分在亞大國際會議中心登場，現場貴賓雲集，包括巨大創辦人劉金標、台中市長盧秀燕、前衛生署長楊志良、林增連慈善基金會董事長林嘉琪、中國醫藥大學校長洪明奇等人到場慶賀。

蔡長海致詞時說，2001年成立亞洲大學前身、台中健康暨管理學院，在董事的支持和全校師生努力下，2005年改制為大學，2013年邀國際建築大師安藤忠雄建造亞洲現代美術館，提升為國際化美學校園，並開設諾貝爾大師論壇，至今已邀17名諾貝爾得獎者與師生對話。

蔡長海指出，5年前，亞大附屬醫院營運，提升區域醫療品質，獲得民眾良好口碑，也成為亞大學生實習場域；亞大也與中國醫藥大學締結「中亞聯合大學系統」教育資源共享，發揮1+1大於2，期許亞大能朝世界一流名校努力。

蔡長海說明，英國泰晤士報高等教育特刊日前公布「2021新興經濟體大學排名」，亞大排名第87名，挺進全球100大、全國第10名、非醫學類私大第1名，是來自國際的最大賀禮，未來將持續加強產學合作，培育一流人才，讓台中在世界發光發亮。

亞洲大學校長蔡進發說，亞大連8年分別上榜4大國際最佳大學排名，在國內遠見雜誌、Cheers雜誌兩項學術排名，亞大也都名列前茅。