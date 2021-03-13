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南投縣首屆幼兒足球賽開踢 擺脫足球沙漠變綠洲
南投縣璉紅盃5人制幼兒足球錦標賽今天在縣立體育場舉辦，31所公私立幼兒園組成62支隊伍，逾300名小小足球選手在15個球場同步開踢，小選手使出渾身解數踢球射門，架勢十足。副縣長陳正昇說，從小選手身上看到希望，期盼足球運動從小扎根，讓南投從足球沙漠蛻變為足球綠洲，培育更多足球好手。
南投縣政府去年在璉紅實業公司與台灣體育大學支持下，成立南投縣足球培育發展中心後，足球運動與隊伍開始風行，今天並舉辦首場璉紅盃五人制幼兒足球錦標賽，參賽小選手各個有優勝獎牌及獎狀，給小朋友最大的鼓勵。南投縣體育會足球委員會主委詹文平贊助參賽隊伍每隊2顆足球。
陳正昇說，縣府積極落實足球基層扎根，希望小朋友透過運動提升智能、體能發展，讓足球運動在南投蓬勃發展，未來教育部全國學校足球聯賽南投不再缺席，讓小朋友從足球中感受到學習的樂趣。
台灣體育運動大學教授趙榮瑞說，足球紮根必須自幼兒階段開始，鼓勵孩子從小鍛鍊身體，可以幫助孩子腦力思考及發展，有助於學習表現。台體甲組專業球隊師資支援南投足球訓練工作，幫助足球運動在南投推展。
璉紅實業董事長莊瓊紅說，希望讓南投小朋友在踢球中，培養對足球的興趣與技術，普及台灣足球風氣，希望有朝一日台灣足球隊也能參與世界盃揚名國際。
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