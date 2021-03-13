馬克杯圖案揭密　田中高中學生畫出阿公阿嬤兩大最愛

阿公、阿嬤最愛的物品是什麼？彰化縣立田中高中「田中浮世繪—灶暖情深的尋根之旅」創作美展，九成學生畫千元大鈔、電視機，期待長大工作賺錢購買這些物品送祖父母；導覽志工也是創作者李柏霖說，錢給長輩安全感，電視節目提供話題給長輩與兒孫輩分享。

田中鎮公所首次在田中火車站一樓的樂齡學習中心，邀請田中高中學生舉辦學習成果展，展出作品分為馬克杯彩繪、傳家菜、布提袋、彩畫四大類，創作內容鎖定家族長輩的珍藏品、遊子興懷的家傳菜，及家鄉田中鎮各里的意象特色。展覽典禮在田中高中弦笛社悠揚樂聲中揭開序幕。

田中鎮長洪麗娜致詞表示，去年她看到田中高中學生的作品，覺得創意十足，鎮公所邀請這些優秀作品到鎮公所樂齡中心展出，學生在老師辛苦指導下創作，徹底展現田中520精神，將田中美好景象展現給大眾欣賞，讓社會更溫馨更美好。

展出的馬克杯圖案畫出長輩珍藏品及學生希望送給長輩的禮物，九成物件是千元大鈔和電視機，部分附加收音機。有的學生把千元大鈔圖案的人物換成阿公、阿嬤，覺得祖父母照顧的恩情比偉人還偉大。

導覽志工李柏霖表示，金錢可以購買想要的東西，去想去的地方，金錢可以治病，長輩有了錢，等同有安全感，所以學生在馬克杯畫千元大鈔，一方面代表金錢是長輩的珍藏品，一方面學生希望以後賺錢孝敬長輩。

家傳菜圖卡也很溫馨，學生和家長（或阿嬤）一起作菜，菜色從滷肉飯、泰式涼拌海鮮到炒飯等數十道家常菜，學生顏妤庭和母親合製「傳承自『明朝』的肉丸子」，原來「明朝」不是朝代而是她祖父的名字，令參觀民眾不覺莞爾。

導覽志工余芳婷說，明朝肉丸子的圖卡說明製作肉丸過程，自製食物比較安心，有家的溫馨味道，製作過程中藉由用力甩丸子舒壓，其實是很不錯也很趣味的家庭活動。