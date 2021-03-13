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「筆痕墨跡」史博館館藏名家書畫展 移師興大展出

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
興大校長薛富盛（左）致贈感謝狀給國立歷史博物館館長廖新田（右）。圖／興大提供
興大校長薛富盛（左）致贈感謝狀給國立歷史博物館館長廖新田（右）。圖／興大提供

中興大學藝術中心與國立歷史博物館共同合作，舉辦「筆痕墨跡：史博館館藏名家書畫展」，即日起至4月23日在興大展出，精選69件史博館書畫館藏，同時地展出于右任、黃君璧、傅狷夫、臺靜農、林玉山、莊嚴等47位近代書畫大家作品，儼然是台灣書畫藝術史的縮影，觀眾能一覽古風與新意並存的書畫世界，兼涵台灣文化意象，感受各家風格特色與書畫藝術的魅力。

史博館指出，1687年台灣設置科舉，為此全台興學，書法隨讀書風氣逐漸受到重視，陸續延聘來自沿海一帶的書畫名人來臺，此時詩文結合，書法以帖學為主，而水墨則見恣肆揮灑的人物與逸筆草草的四君子。

爾後日本統治時期，帶來新式美術教育把西方寫實觀念導入，這種審美方向讓水墨畫從南畫類型轉而近似膠彩畫的細膩渲染；書法則用六朝筆意，輾轉將碑學風尚注入。政府來台後，多樣的碑帖拓本與中原書畫名家匯聚於此地，為書法與水墨的發展提供豐富資糧。

這次「筆痕墨跡」回顧前賢諸多成就，清晰可見台灣美術多元的基礎，隨著社會的進步與開放，更不斷引進西方創作思維與表現手法，讓書畫世界不再只是傳統四君子或是道釋人物，而是具備寫生、寫景、富含文人關懷與土地情思、有傳統筆墨技術亦有現代思維，具有鮮明時代特質的自身風貌，與強烈本土色彩的書畫作品。

展覽日期至4月23日，開放時間：每周一至周五9點至17點；假日10點至16點，展覽地點：中興大學圖書館 7 樓藝術中心。

中興大學藝術中心與國立歷史博物館共同合作，舉辦「筆痕墨跡：史博館館藏名家書畫展」，即日起至4月23日在興大展出，精選69件史博館書畫館藏。圖／興大提供
中興大學藝術中心與國立歷史博物館共同合作，舉辦「筆痕墨跡：史博館館藏名家書畫展」，即日起至4月23日在興大展出，精選69件史博館書畫館藏。圖／興大提供

史博館 中興大學 圖書館

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